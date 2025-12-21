Dự án "Nuôi em - Nghệ An": Nhà trường bất ngờ nhận được tiền nhưng không rõ người gửi

Ngày 21-12, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Mai Sơn (xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An), cho biết nhà trường vừa nhận được khoản kinh phí do chương trình "Nuôi em - Nghệ An" chi trả tiền ăn cho trẻ trong 2 tháng 10 và 11 năm 2025 với số tiền hơn 36 triệu đồng.

Dự án "Nuôi em - Nghệ An" bị nhà hảo tâm nghi không minh bạch

Được biết, trong năm học 2025 - 2026, thực hiện chương trình Dự án "Nuôi em - Nghệ An", Trường Mầm non Mai Sơn đã tiến hành nấu ăn trưa cho 144 học sinh. Do chương trình chậm thanh toán, toàn bộ kinh phí thực hiện bữa ăn nhà trường phải tạm ứng từ các nhà cung cấp. Ngày 9-12 vừa qua, Trường Mầm non Mai Sơn đã tổ chức cuộc họp khẩn với phụ huynh để tìm giải pháp duy trì bữa ăn cho trẻ trong khi dự án vẫn chưa thanh toán. Lãnh đạo nhà trường cũng đã gửi báo cáo chính thức lên UBND xã Nhôn Mai.

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên, ông Thái Đình Bảy, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Chiêu Lưu 2 (tỉnh Nghệ An), cho biết nhà trường đã nhận được hơn 38 triệu đồng từ dự án "Nuôi em - Nghệ An" chi trả cho tiền ăn của các em học sinh từ tháng 9 đến đầu tháng 12-2025.

Theo ông Bảy, trước đây tiền đều được chuyển từ số tài khoản của bà Đỗ Thị Nga, nhưng đợt này kinh phí được chuyển đến nhưng không rõ ai là người gửi vì không có tên tuổi, số tài khoản. "Hôm trước, có người gọi điện bảo sẽ trả tiền, nhưng trước khi chuyển tiền họ không gọi điện thông báo cho chúng tôi" - ông Bảy cho biết.

Được biết, năm học 2025-2026 có 96 học sinh có suất ăn theo Dự án "Nuôi em - Nghệ An", việc nấu ăn cho các học sinh được thực hiện từ giữa tháng 9-2025, cho đến ngày 9-12 thì nhà trường dừng việc nấu ăn cho các em. Lý do nhà trường dừng nấu ăn cho các em học sinh là do chưa nhận được kinh phí của phía dự án.

Được biết, trong nhiều năm liền, dự án thiện nguyện "Nuôi em" do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập, dự án "Nuôi em - Nghệ An" do bà Đỗ Thị Nga điều phối đều "gắn mác" thực hiện bởi Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, một đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Cách giới thiệu này xuất hiện trên các nền tảng truyền thông, trong tài liệu vận động tài trợ và trong giao tiếp với nhà hảo tâm, gây nhầm lẫn đây là chương trình do Trung tâm Tình nguyện Quốc gia thực hiện khiến nhiều người tin tưởng và quyên góp vào các dự án này.

Khi những phản ánh về tính minh bạch tài chính và công tác vận hành của dự án xuất hiện, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khẳng định Trung tâm Tình nguyện Quốc gia không tham gia thực hiện, giám sát hay điều phối các dự án "Nuôi em" nêu trên.

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án thiện nguyên "Nuôi em - Nghệ An" hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh vùng khó khăn thuộc các xã miền núi tỉnh Nghệ An, thực hiện từ năm 2019 đến nay. Do dự án có dấu hiệu thiếu minh bạch, nhiều nhà hảo tâm đã liên lạc với bà Đỗ Thị Nga, người phụ trách chương trình, nhưng từ ngày 15-10-2025 đến nay, người này không phản hồi và bị mất liên lạc. Bức xúc, nhiều nhà hảo tâm đã viết đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng.

Liên quan đến vụ việc trên, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này đã tiếp nhận đơn trình báo của một số nhà hảo tâm, đề nghị xác minh các thông tin tới dự án thiện nguyện "Nuôi em - Nghệ An". Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chuyển đơn đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Ngày 17-12, Sở GD-ĐT Nghệ An đã có công văn yêu cầu rà soát báo cáo các tổ chức, dự án thiện nguyện trong trường học, đặc biệt là dự án "Nuôi em - Nghệ An".