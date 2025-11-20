Thông tin mới về phương án sắp xếp các công ty xổ số kiến thiết

Bộ Tài chính cho biết thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp, xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và chủ trương về sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, Bộ Tài chính đã trình phương án sắp xếp doanh nghiệp kinh doanh xổ số tại Việt Nam.

Theo phương án của Bộ Tài chính, mỗi tỉnh, thành phố chỉ có 1 doanh nghiệp kinh doanh xổ số

Cơ quan này cho biết, cả nước hiện có 64 công ty xổ số là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn bao gồm 63 Công ty Xổ số kiến thiết do UBND các tỉnh, thành phố làm đại diện chủ sở hữu và Vietlott do Bộ Tài chính làm đại diện chủ sở hữu.

Các Công ty Xổ số kiến thiết địa phương được chia thành 3 khu vực kinh doanh các loại hình xổ số thủ công theo địa bàn từng khu vực. Riêng Vietlott kinh doanh xổ số điện toán trên phạm vi toàn quốc.

Theo đó, khu vực miền Bắc gồm 28 Công ty Xổ số kiến thiết với địa bàn hoạt động kinh doanh từ tỉnh Hà Giang (nay là Tuyên Quang) đến tỉnh Hà Tĩnh.

Khu vực miền Trung gồm 14 Công ty Xổ số kiến thiết với địa bàn hoạt động kinh doanh từ tỉnh Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị) đến tỉnh Ninh Thuận (nay là tỉnh Khánh Hòa).

Khu vực miền Nam gồm 21 Công ty Xổ số kiến thiết với địa bàn hoạt động kinh doanh từ tỉnh Bình Thuận đến tỉnh Cà Mau.

Bộ Tài chính cho biết tính đến năm 2024, doanh thu toàn thị trường xổ số đạt 159.477 tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước đạt 50.907 tỉ đồng. Nguồn thu ngân sách nhà nước từ xổ số là nguồn thu để lại địa phương 100% để phục vụ các mục tiêu đầu tư phát triển, y tế, giáo dục, an sinh và phúc lợi xã hội.

Nhiều năm qua, các Công ty Xổ số kiến thiết miền Nam và miền Trung có số thu đóng góp lớn cho ngân sách địa phương như các công ty ở Cà Mau, Bến Tre, Bạc Liêu, Phú Yên, Đắk Lắk, Khánh Hòa.

Trong khi đó, một số Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc đóng góp cho ngân sách địa phương rất hạn chế. Thậm chí một số công ty còn hoạt động kém hiệu quả, lỗ lũy kế nhiều năm liên tiếp và bị âm vốn chủ sở hữu.

Từ thực tiễn cũng như yêu cầu tổ chức lại hệ thống các công ty xổ số, Bộ Tài chính đã đề xuất phương án sắp xếp doanh nghiệp, tổ chức lại thị trường xổ số.

Cụ thể, đối với thị trường xổ số miền Trung và miền Nam: UBND các tỉnh, thành phố thực hiện sắp xếp tại các Công ty Xổ số kiến thiết theo tổ chức đơn vị hành chính cấp tỉnh mới (mỗi tỉnh chỉ có 1 Công ty Xổ số kiến thiết). Việc sắp xếp thực hiện theo quy định của pháp luật về sắp xếp lại doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Đối với thị trường xổ số miền Bắc, sẽ tổ chức lại thị trường xổ số miền Bắc theo mô hình công ty mẹ - công ty con, trong đó Vietlott là công ty mẹ, các Công ty Xổ số kiến thiết khu vực miền Bắc là công ty con do Vietlott sở hữu 100% vốn điều lệ.

Về lý do chọn Vietlott là công ty mẹ, Bộ Tài chính lý giải Vietlott là doanh nghiệp có quy mô vốn lớn (500 tỉ đồng), có kinh nghiệm trong ứng dụng công nghệ trong phát hành, phân phối và quản lý hoạt động kinh doanh xổ số.

Theo Bộ Tài chính, từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh vào năm 2016, Vietlott hoạt động hiệu quả, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 16%/năm. Sau khi sắp xếp, các Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc có thể ứng dụng công nghệ của Vietlott để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Tại cuộc họp cho ý kiến về nội dung này, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc nhấn mạnh để thống nhất quản lý và bảo đảm hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, mỗi tỉnh chỉ có 1 Công ty Xổ số kiến thiết. Công ty Xổ số trên địa bàn tỉnh, có quyền được thành lập một số chi nhánh hoặc văn phòng ở các địa bàn khác nhau theo phân cấp để vừa tận dụng các trụ sở hiện hành, thuận tiện cho hoạt động, quản lý các đại lý, giảm chi phí vận hành, giảm tải cho trụ sở chính.

Đối với các Công ty Xổ số kiến thiết của tỉnh chuyển về Bộ Tài chính (đại diện là Vietlott), Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính thống nhất phương án bàn giao với UBND các tỉnh, thành phố, đảm bảo đúng quy định pháp luật.