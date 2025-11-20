HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xổ số miền Nam: 2 người đàn ông trúng đặc biệt ngay Ngày Quốc tế Nam giới

Thu Tâm

(NLĐO) - Kết quả xổ miền Nam ghi nhận 2 người đàn ông ở Tây Ninh và TP HCM trúng giải đặc biệt ngay Ngày Quốc tế Nam giới.

Sáng sớm 20-11, liên quan đến giải đặc biệt của xổ số miền Nam, thông tin từ đại lý vé số Kim Sánh ở xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh cho biết nơi đây vừa đổi thưởng trong đêm cho người đàn ông trúng đặc biệt (dãy số 646960) 10 tỉ đồng vé số Cần Thơ, do do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ mở thưởng ngày 19-11.

Xổ số miền Nam: 2 người đàn ông trúng đặc biệt ngay Ngày Quốc tế Nam giới - Ảnh 1.

Chủ nhân trúng đặc biệt 10 tỉ đồng vé số Cần Thơ đã lộ diện. Ảnh: ĐLVS Kim Sánh

Mở thưởng cùng ngày với vé số Cần Thơ, vé số Đồng Nai của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Nai đã xác định giải đặc biệt (dãy số 300167) trúng tại TP HCM. Nơi đổi thưởng cho người đàn ông may mắn trúng 2 vé đặc biệt đầu tiên là đại lý vé số Thùy Dương ở phường Thủ Dầu Một, TP HCM.

Giải an ủi vé số Đồng Nai cũng trúng tại TP HCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số An Khang ở phường Long Nguyên, TP HCM.

Trong khi đó, giải đặc biệt của vé số Sóc Trăng, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Nai và vé số Cần Thơ, giải an ủi được xác định trúng tại tỉnh Cà Mau. 

Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Trường Thịnh ở phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau. Giải đặc biệt (dãy số 380451) vé số Sóc Trăng chưa lộ diện chủ nhân may mắn.

Xổ số miền Nam: 2 người đàn ông trúng đặc biệt ngay Ngày Quốc tế Nam giới - Ảnh 2.

Xổ số miền Nam: 2 người đàn ông trúng đặc biệt ngay Ngày Quốc tế Nam giới - Ảnh 3.

Đại lý vé số Thùy Dương là nơi đổi thưởng cho người đàn ông trúng đặc biệt 2 tờ vé số Đồng Nai. Ảnh: ĐLVS Thùy Dương

Hôm nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: 2 người đàn ông trúng đặc biệt 28 tỉ đồng

Xổ số miền Nam: 2 người đàn ông trúng đặc biệt 28 tỉ đồng

(NLĐO) - Kết quả xổ số kiến thiết miền Nam ghi nhận giải đặc biệt vé số Sóc Trăng trúng tại tỉnh Lâm Đồng, chủ nhân 14 tờ vé số là 2 người đàn ông.

Xổ số miền Nam: Tiệm vàng và đại lý vé số cùng đổi thưởng giải đặc biệt

(NLĐO) - Xổ số kiến thiết miền Nam ghi nhận giải đặc biệt vé số Đà Lạt và Kiên Giang trúng tại Vĩnh Long, giải đặc biệt vé số Tiền Giang trúng tại TP HCM

Xổ số miền Nam: Người đàn ông trúng đặc biệt 28 tỉ đồng, nhận hết qua chuyển khoản

(NLĐO) - Kết quả xổ số kiến thiết miền Nam ghi nhận một người đàn ông ở tỉnh Đồng Tháp trúng 28 tỉ đồng giải đặc biệt vé số Hậu Giang

vé số XSMN XSKT xổ số miền nam giải đặc biệt KQXS kết quả xổ số miền nam
