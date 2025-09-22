Thông tin mới vụ anh họ sát hại bé gái 8 tuổi rồi cho vào bao tải phi tang

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Thông tin mới vụ anh họ sát hại bé gái 8 tuổi rồi cho vào bao tải phi tang

Tuấn Minh

(NLĐO)- Do mâu thuẫn trong lúc chơi với nhau, người anh họ 13 tuổi ở Thanh Hóa đã dùng hung khí sát hại bé gái 8 tuổi rồi cho vào bao tải phi tang

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc có dấu hiệu của tội "Giết người" xảy ra trên địa bàn thôn Hoạch Thôn, xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Thông tin mới vụ anh họ sát hại bé gái 8 tuổi rồi cho vào bao tải phi tang- Ảnh 1.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án anh họ sát hại bé gái gây rúng động làng quê

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 20-9, chị N.T.T. (SN 1994; ngụ xã Yên Định), có mang 2 con nhỏ gồm: T.Q.A. (SN 2017) và T.Đ.D. đến nhà ông bà nội (ở thôn Hoạch Thôn, xã Yên Định) gửi con, nhờ trông hộ.

Tại nhà ông bà nội lúc này có 2 người anh là T.Q.V. (SN 2012) và T.Q.V. (SN 2017) ở cùng, là con của vợ chồng người anh trai chồng chị T. (2 vợ chồng đi lao động nước ngoài, để 2 cháu ở với ông bà).

Đến khoảng hơn 14 giờ cùng ngày, ông bà nội đi gặt lúa để các em nhỏ ở nhà chơi với nhau. Trong lúc chơi, người anh họ Q.V. và em họ Q.A. xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Sau đó, Q.V. dùng hung khí đánh khiến bé gái tử vong, rồi cho vào bao tải đưa ra góc vườn sau nhà phi tang.

Chiều muộn đi làm về, bà nội không thấy Q.A. nên đã hô hoán mọi người tập trung đi tìm, sau đó phát hiện thi thể cháu trong bao tải ở vườn sau nhà.

Vào cuộc điều tra, công an đã nhanh chóng làm rõ nghi phạm là người anh họ T.Q.V..

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Nghi án người phụ nữ bị sát hại, cho trong bao vải phi tang

Nghi án người phụ nữ bị sát hại, cho trong bao vải phi tang

(NLĐO)- Thi thể người phụ nữ mất tích nhiều ngày được phát hiện trong tình trạng đang phân hủy trong bao vải tại dốc U Bò, phường Móng Cái 3 (Quảng Ninh).

Sát hại cụ bà 87 tuổi rồi bỏ trốn lên đồi

(NLĐO) - Bà Nguyễn Thị H. được phát hiện tử vong tại nhà riêng và có dấu hiệu bị siết cổ. Cơ quan công an đã bắt giữ nghi phạm sát hại bà.

Khởi tố, tạm giam kẻ sát hại thiếu tá Nguyễn Đông Cánh

(NLĐO) – Đối tượng sát hại thiếu tá Nguyễn Đông Cánh đã bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi giết người.

tỉnh Thanh Hóa phát hiện thi thể bé gái tử vong anh họ sát hại em gái họ sát hại phi tang
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo