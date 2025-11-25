Thông tin mới vụ cầu Sông Lô hư hỏng, cơ quan công an khởi tố vụ án

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thông tin mới vụ cầu Sông Lô hư hỏng, cơ quan công an khởi tố vụ án

Như Quỳnh

(NLĐO)- Việc sửa chữa cầu Sông Lô phải hoàn thành trong tháng 3-2026, sau khi công trình được phát hiện hư hỏng, cơ quan công an đã khởi tố vụ án.

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9800 về việc khẩn trương hoàn thành báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất phương án sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu Sông Lô, thuộc địa bàn xã Đoan Hùng.

Trước đó, ngày 22-11, ông Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ,  chủ trì cuộc họp nghe Sở Xây dựng cùng các cơ quan liên quan báo cáo sơ bộ về tình trạng hư hỏng và tiến độ triển khai nhiệm vụ khắc phục công trình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ giao Sở Xây dựng chủ trì toàn diện việc chỉ đạo xử lý, hoàn thiện hồ sơ… Phương án sửa chữa trước khi trình UBND tỉnh phải lấy ý kiến thống nhất của Công an tỉnh; đồng thời đề nghị lực lượng công an phối hợp, hỗ trợ trong suốt quá trình thi công.

Thông tin mới vụ cầu Sông Lô hư hỏng, cơ quan công an khởi tố vụ án - Ảnh 1.

Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công trình cầu Sông Lô. Ảnh: Công an cung cấp

Căn cứ kết quả kiểm định và ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, Sở Xây dựng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế, thẩm tra, giám sát và thi công bảo đảm năng lực, kinh nghiệm theo quy định. Về kinh phí, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp Sở Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án sử dụng nguồn vốn của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp.

Về tiến độ, Sở Xây dựng phải sớm hoàn tất các thủ tục để triển khai sửa chữa, đưa công trình vào khai thác trong tháng 3-2026.

Cùng với đó, Sở quyết định thành lập Tổ công tác để chỉ đạo thường xuyên, kịp thời báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

UBND tỉnh cũng giao Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh và Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để Sở Xây dựng triển khai nhiệm vụ theo đúng quy định.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 27-10, một số nguồn tin phản ánh về tình hình cầu Sông Lô, trên địa bàn xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ có nguy cơ mất an toàn. Theo đó, khi phát hiện mực nước sông qua khu vực cầu Sông Lô thấp, lộ rõ hàng loạt móng cọc các trụ cầu, trong đó trụ T3, phần đất nền bị xói mòn tạo ra một hốc lớn cao khoảng 2 m, có một móng cọc lộ ra cốt thép rỉ sét, mất hoàn toàn lớp bê tông bảo vệ.

Cùng ngày 27-10, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ có văn bản cấm toàn bộ người và phương tiện lưu thông qua cầu Sông Lô trong thời gian chờ các cơ quan chức năng có phương án khắc phục, đảm bảo an toàn.

Qua kiểm tra thực tế, cơ quan Cảnh sát điều tra nhận thấy cầu Sông Lô có hiện tượng hư hỏng như thông tin phản ánh. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Xây dựng và một số đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu mẫu phục vụ giám định và tiến hành điều tra, xác minh.

Ngày 6-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công trình cầu Sông Lô (thuộc địa bàn xã Đoan Hùng, Phú Thọ), trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2015, theo khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự.

Cầu Sông Lô bắc qua sông Lô được khởi công xây dựng vào tháng 8-2010, có tổng mức đầu tư 215 tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và khánh thành, đưa vào sử dụng ngày 21-3-2015.

Cầu có chiều dài 517,8 m, tải trọng 30 tấn, đường dẫn hai đầu cầu dài 850 m. Sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, cầu có hiện tượng hư hỏng. Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, tỉnh Phú Thọ đã cấm một số phương tiện tải trọng trọng lớn qua cầu và tiến hành phân luồng giao thông tại khu vực này.

Tin liên quan

Vụ cầu Sông Lô hư hỏng: Doanh nghiệp đề xuất tự bỏ kinh phí sữa chữa

Vụ cầu Sông Lô hư hỏng: Doanh nghiệp đề xuất tự bỏ kinh phí sữa chữa

(NLĐO) - Nhà thầu xây dựng cầu Sông Lô đề xuất cho phép cho phép bỏ kinh phí sửa chữa những hư hỏng tại cây cầu này.

Cầu Sông Lô hư hỏng, Đại biểu Quốc hội nói "tư vấn giám sát chắc chắn biết"

(NLĐO)- Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí bày tỏ "đau lòng" trước vụ cầu Sông Lô hư hỏng, nguy cơ mất an toàn.

Vụ cầu Sông Lô hư hỏng, nguy cơ mất an toàn: Kiến nghị khởi tố

(NLĐO) - Liên quan vụ cầu Sông Lô bị hư hỏng, nguy cơ mất an toàn, Cơ quan cảnh sát điều tra kiến nghị khởi tố theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

khởi tố vụ án vi phạm quy định vụ án hình sự hậu quả nghiêm trọng Sở Xây dựng cơ quan công an tỉnh Phú Thọ cầu Sông Lô
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo