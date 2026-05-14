Thông tin mới vụ cháu bé 12 tuổi nghi bị bố, mẹ kế đánh bầm tím khắp người

Ngày 14-5, bác sĩ Trần Kim Thành, Trạm trưởng Trạm y tế xã Vân Du, tỉnh Nghệ An, cho biết sau khi được thăm khám tại trạm y tế xã, cháu N.H.T. (SN 2014) đã được gia đình chuyển tới Trung tâm y tế Tân Kỳ, Nghệ An điều trị.

Đại diện chính quyền, công an đến thăm hỏi động viên cháu T.. Ảnh: UBND Xã Vân Du cung cấp

Theo bác sĩ Thành, qua kiểm tra ban đầu tại trạm y tế xã, cháu T. bị thương phần mềm, chủ yếu là các vết bầm tím ở vùng mặt, đùi, chân tay. Ngoài ra, có nhiều vết thương cũ đã hình thành sẹo. Ý thức tiếp xúc của cháu tốt nhưng tâm lý còn hoảng sợ, đặc biệt là khi cháu nhắc về chuyện bị đánh.

Bà Nguyễn Thị Vinh (54 tuổi), bà ngoại của T., cho biết khi nhận được tin cháu nghi bị cha và mẹ kế đánh, bà cùng con gái tức tốc xuống thăm cháu. Trò chuyện với cháu, cháu kể bị cha và mẹ kế dùng thanh nan giường vụt vào chân, mông hay đấm thẳng vào vùng mặt

Theo bà Vinh, hai vợ chồng con gái ly hôn đã gần 8 năm, hiện có cuộc sống riêng mới. Con rể cũ, anh N.H.H. (35 tuổi) nhận chăm sóc cháu T. và tái hôn với một người phụ nữ hơn 3 tuổi. Sau khi làm việc với công an, anh N.H.H. (cha của T.) xin lỗi tới bà Vinh về sự việc vừa qua. Nguyện vọng của bà là muốn đưa cháu về T. về nhà ngoại nuôi dưỡng, chăm sóc tới khi cháu ổn định sức khỏe.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Hoàng Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Vân Du, cho biết sau khi nắm bắt thông tin vụ việc xảy ra đối với cháu bé trên địa bàn xã, lãnh đạo xã cùng các tổ chức đoàn thể đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên tinh thần cháu và gia đình. Tại buổi gặp gỡ, đại diện các đoàn thể đã ân cần chia sẻ, động viên cháu sớm vượt qua khó khăn, ổn định tâm lý để tiếp tục học tập và sinh hoạt bình thường. Đồng thời, các đơn vị cũng trao những phần quà hỗ trợ, tiếp thêm động lực cho cháu T. và gia đình.

Cũng theo ông Tuấn, sau khi nhận được thông tin Công an xã Vân Du đã mời các cá nhân liên quan lên làm việc.

Cơ quan công an làm việc với những người liên quan. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 13-5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 4 phút ghi lại hình ảnh bé trai với một bên mắt bầm tím, sưng húp, trên người xuất hiện nhiều vết thâm tím, sẹo nghi do bị đánh đập. Người đăng tải cho biết em thường xuyên bị người thân đánh đập.

Hình ảnh cháu T. bị đánh bầm tím được chia sẻ trên mạng xã hội

Bé trai trong clip được xác định là N.H.T. (SN 2014, trú tại xóm 7, xã Minh Thành, huyện Yên Thành cũ; nay là xã Vân Du, tỉnh Nghệ An). Người thân cho biết vết bầm ở mắt xuất hiện sau khi em bị đánh cách đây vài ngày.

Sau khi đoạn video được đăng tải, nhiều người bày tỏ sự bức xúc, đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ nguyên nhân.