Thời sự Xã hội

Lời khai của người đàn ông bạo hành con riêng của “vợ hờ” ở TPHCM

Nguyễn Tiến

(NLĐO) - Công an TPHCM đang điều tra vụ bé trai bị người tình của mẹ đánh tới choáng sau khi clip lan truyền mạng xã hội.

Ngày 8-5, Công an TPHCM cho biết điều tra, xác minh vụ người đàn ông đánh bé trai gây bức xúc dư luận sau khi clip lan truyền trên mạng xã hội.

Triệu tập người đàn ông bạo hành trẻ em. Ảnh: Công an cung cấp

Người bị xác định có hành vi bạo hành là Bùi Trung Quốc (SN 1992, ngụ phường Dĩ An). Nạn nhân là cháu T.G.T. (SN 2012), con riêng của người phụ nữ sống chung với Quốc như vợ chồng.

Theo xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 15 giờ ngày 4-5 tại một căn nhà trong hẻm 132 đường Trần Thị Dương, tổ 23, khu phố Đông Chiêu, phường Dĩ An.

Thời điểm trên, Quốc đi về nhà và thấy cháu T. đang ngủ ở phòng khách nên chửi mắng vì cho rằng sau buổi thi trưa cùng ngày, cháu không về nhà ngay.

Khi cháu T giải thích đã sang nhà bạn chơi sau khi thi xong, Quốc tiếp tục lớn tiếng rồi lao tới đè cháu xuống nền nhà, dùng tay đánh liên tiếp vào vùng đầu và mặt.

Người đàn ông đánh bé trai liên tiếp vào đầu, mặt bị mời làm việc. Ảnh: Cắt từ clip

Sau khi bị đánh, cháu T bị choáng, nằm tại chỗ và không thể đi lại. Nhận được điện thoại từ con trai, bà L.T.K.L. – mẹ ruột cháu T – mới biết sự việc.

Làm việc với cơ quan công an, bà L. cho biết Bùi Trung Quốc nhiều lần say xỉn, đánh đập cả bà và cháu T.

Hiện Công an phường Dĩ An đã triệu tập Bùi Trung Quốc để làm việc, đồng thời phối hợp ngành y tế theo dõi tình trạng sức khỏe của cháu T, tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an khẳng định mọi hành vi xâm hại sức khỏe người khác, đặc biệt là bạo hành trẻ em, đều sẽ bị xử lý nghiêm; đồng thời khuyến cáo người dân kịp thời trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện các vụ việc bạo hành gia đình, xâm hại trẻ em để được can thiệp, bảo vệ.

