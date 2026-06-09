Thông tin mới vụ Mỹ san bằng văn phòng lãnh tụ tối cao Iran

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi vừa tiết lộ ông có mặt tại khu văn phòng của lãnh tụ tối cao ngày 28-2, thời điểm Mỹ tấn công nơi này.

"Tòa nhà mà chúng tôi đang ngồi đã bị nhắm mục tiêu, nhưng khu vực chúng tôi ở vẫn còn nguyên vẹn trong khi khu vực còn lại của tòa nhà bị phá hủy" - Bộ trưởng Ngoại giao Iran cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh Al Mayadeen.

Vụ tấn công nêu trên khiến Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Hosseini Khamenei thiệt mạng và châm ngòi cho cuộc xung đột kéo dài hơn 3 tháng qua.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi trả lời phỏng vấn kênh Al Mayadeen - Ảnh: AL MAYADEEN

Theo ông Araghchi, chiến dịch của Mỹ nhắm vào một khu vực cụ thể của khu phức hợp chứ không phải san bằng toàn bộ khu vực.

Khu vực bị tấn công là nơi Lãnh tụ Tối cao Iran hiện diện lúc đó.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran cho biết ông đã vội thoát ra khỏi đống đổ nát và mối quan tâm đầu tiên của ông là tình trạng của Lãnh tụ Tối cao Khamenei. Tuy nhiên, ông đã trải qua 2 ngày "không chắc chắn" về tình trạng của lãnh tụ Iran.

"Tôi sẽ không đến nơi trú ẩn hoặc địa điểm an toàn nào trừ khi mọi người dân Iran đều có thể tiếp cận được nơi an toàn" - ông Araghchi nhấn mạnh.

Ông Araghchi cũng nói với phóng viên rằng ông có một cuộc hẹn vào hôm đó với một quan chức liên quan các cuộc đàm phán với Mỹ.

Ông Omar Mohammed, chuyên gia về chống khủng bố từ ĐH George Washington, bình luận với Fox News Digital rằng nếu lời kể của ông Araghchi là chính xác, đây là sự thừa nhận rõ ràng của Iran về khả năng chiến lược của Mỹ.

"Họ không san bằng cả một tòa nhà; họ chỉ phá hủy một phần và để phần bên cạnh vẫn đứng vững. Đó chính là toàn bộ học thuyết của Tổng thống Mỹ Donald Trump gói gọn trong đòn tấn công duy nhất: Ông ấy không muốn một chiến dịch chiếm đóng. Ông ấy muốn chứng tỏ rằng Mỹ có thể tấn công chính xác vào trung tâm của một chế độ thù địch và sau đó đưa ra một lối thoát" - ông Mohammed nhìn nhận.