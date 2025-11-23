Thông tin mới vụ nam thanh niên đi vào Bệnh viện Bà Rịa rồi bất ngờ nhảy từ tầng 3 xuống

Chiều 23-11, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (TP HCM) cho biết đã tìm được người nhà của bệnh nhân P.V.T. (SN 2006, quê Hà Tĩnh). Bệnh viện cũng đã mời lực lượng chức năng đến phối hợp làm việc với gia đình để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, khoảng 10 giờ cùng ngày, T. đi vào khuôn viên bệnh viện rồi di chuyển lên tầng 3. Bất ngờ, nam thanh niên này nhảy xuống sân. Nhân viên y tế ngay lập tức tiếp cận hiện trường và đưa nạn nhân vào Khoa Cấp cứu.

Bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại Khoa Cấp cứu

Theo bệnh viện, bệnh nhân được tiếp nhận trong tình trạng đa chấn thương nặng và không có người thân đi cùng. Để hỗ trợ công tác điều trị và xác minh thông tin, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đã đăng thông báo tìm người nhà trên mạng xã hội.

Thông báo này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi. Chỉ ít giờ sau, người nhà bệnh nhân đã tiếp nhận thông tin từ cộng đồng và liên hệ với bệnh viện để xác nhận, đồng thời có mặt tại đây.