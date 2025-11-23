Nam thanh niên từ bên ngoài đi vào Bệnh viện Bà Rịa rồi bất ngờ nhảy từ tầng 3 xuống

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Nam thanh niên từ bên ngoài đi vào Bệnh viện Bà Rịa rồi bất ngờ nhảy từ tầng 3 xuống

Ngọc Giang

(NLĐO)- Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa thông báo tìm người thân của bệnh nhân P.V.T (SN 2006), thường trú tại tỉnh Hà Tĩnh

Khoảng 10 giờ ngày 23-11, T. từ bên ngoài đi vào khuôn viên Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (TP HCM), sau đó di chuyển lên tầng 3 và bất ngờ nhảy xuống. Lực lượng y tế đã nhanh chóng tiếp cận và đưa nạn nhân vào cấp cứu.

Nam thanh niên vào Bệnh viện Bà Rịa rồi nhảy từ tầng 3 xuống - Ảnh 1.

Thông tin về bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa

Theo bệnh viện, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nặng và không có người thân đi cùng. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại Khoa Cấp cứu.

Bệnh nhân có địa chỉ thường trú tại tổ dân phố Song Yên, Thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (nay là xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh).

Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đề nghị người thân, bạn bè hoặc những ai biết thông tin liên quan đến gia đình bệnh nhân P.V.T liên hệ với bệnh viện để phối hợp chăm sóc và hỗ trợ.

Tin liên quan

Mưa lớn kéo dài, nhiều xã ở Bà Rịa - Vũng Tàu cũ thiệt hại nặng nề

Mưa lớn kéo dài, nhiều xã ở Bà Rịa - Vũng Tàu cũ thiệt hại nặng nề

(NLĐO) - Đợt mưa lớn khiến nhiều xã như Bình Châu, Hồ Tràm, Đất Đỏ và Châu Đức bị ngập sâu, gây thiệt hại lớn về hoa màu, thủy sản, nhà cửa và hạ tầng dân sinh

Cận cảnh bệnh viện Bà Rịa và Lê Lợi cũ chờ ngày hồi sinh

(NLĐO) - Sau khi chuyển sang cơ sở mới, hai bệnh viện Bà Rịa và Lê Lợi (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) bị bỏ hoang nhiều năm, xuống cấp nghiêm trọng

NÓNG: Bệnh viện Bà Rịa thông tin chính thức về trường hợp nam sinh tử vong đang xôn xao dư luận

(NLĐO)- Bệnh viện Bà Rịa đã gửi công văn đề nghị điều tra, xác minh và xử lý các thông tin sai sự thật được đăng tải trên mạng xã hội

nam thanh niên Bệnh viện Bà Rịa bệnh viện đa khoa điều trị tích cực nhảy lầu Bà Rịa tìm người nhà
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo