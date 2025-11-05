HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Cận cảnh bệnh viện Bà Rịa và Lê Lợi cũ chờ ngày hồi sinh

Ngọc Giang

(NLĐO) - Sau khi chuyển sang cơ sở mới, hai bệnh viện Bà Rịa và Lê Lợi (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) bị bỏ hoang nhiều năm, xuống cấp nghiêm trọng

Cận cảnh hai bệnh viện cũ Bà Rịa và Lê Lợi chờ ngày hồi sinh - Ảnh 1.

Mới đây, Sở Y tế TP HCM có văn bản gửi Thường trực Thành ủy và UBND TP HCM kiến nghị cho phép các bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối mở cơ sở 2 tại hai khu đất Bệnh viện Bà Rịa và Lê Lợi (cũ) nhằm giảm tải cho tuyến cuối và phát huy hiệu quả quỹ đất công.

Cận cảnh hai bệnh viện cũ Bà Rịa và Lê Lợi chờ ngày hồi sinh - Ảnh 2.

Theo đề xuất, Bệnh viện Từ Dũ hoặc Hùng Vương sẽ triển khai cơ sở 2 tại khu đất Bệnh viện Lê Lợi cũ (22 Lê Lợi, phường Vũng Tàu). Đồng thời, Bệnh viện Ung Bướu TP HCM sẽ mở cơ sở tại Bệnh viện Bà Rịa cũ (13 Phạm Ngọc Thạch, phường Bà Rịa).

Cận cảnh hai bệnh viện cũ Bà Rịa và Lê Lợi chờ ngày hồi sinh - Ảnh 3.

Đây là 2 bệnh viện tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đã bị bỏ hoang nhiều năm qua, sau khi dời sang vị trí khác. Trong đó, Bệnh viện Bà Rịa được xây dựng từ năm 1985, đưa vào hoạt động năm 1990, tiền thân là Bệnh viện Châu Thành.

Cận cảnh hai bệnh viện cũ Bà Rịa và Lê Lợi chờ ngày hồi sinh - Ảnh 4.

Sau khi cơ sở mới được đưa vào sử dụng năm 2015, toàn bộ khu cũ của Bệnh viện Bà Rịa bị bỏ hoang. Sảnh chính, hành lang, khoa cấp cứu và khu hành chính đều xập xệ; tường bong tróc, rêu phủ đen sì, cửa kính vỡ nát.

Cận cảnh hai bệnh viện cũ Bà Rịa và Lê Lợi chờ ngày hồi sinh - Ảnh 5.

Những mảng tường cũ bị cây xanh che phủ suốt 10 năm qua, tạo nên khung cảnh hoang phế, im lìm giữa lòng đô thị.

Cận cảnh hai bệnh viện cũ Bà Rịa và Lê Lợi chờ ngày hồi sinh - Ảnh 6.

Tại Bệnh viện Lê Lợi, công trình được hình thành từ năm 1939, trên khuôn viên rộng 1,6 ha. Trải qua nhiều giai đoạn, đến năm 2021, nơi đây đổi tên thành Bệnh viện Vũng Tàu.

Cận cảnh hai bệnh viện cũ Bà Rịa và Lê Lợi chờ ngày hồi sinh - Ảnh 7.

Tháng 3-2022, bệnh viện chuyển sang cơ sở mới tại phường 11, TP Vũng Tàu cũ (nay là phường Phước Thắng, TP HCM), với diện tích gần 6 ha. Sau hơn 3 năm bỏ trống, nhiều hạng mục bên trong Bệnh viện Lê Lợi cũ xuống cấp nặng.

Cận cảnh hai bệnh viện cũ Bà Rịa và Lê Lợi chờ ngày hồi sinh - Ảnh 8.

Mái dột, tường nứt, cửa sổ gãy bản lề, khung sắt hoen gỉ, nhiều phòng bệnh bị bỏ phế trở thành nơi trú ngụ của cỏ dại. Khu vực từng là khoa khám bệnh, nhà thuốc, phòng hành chính của bệnh viện cũng nhanh chóng xuống cấp.

Cận cảnh hai bệnh viện cũ Bà Rịa và Lê Lợi chờ ngày hồi sinh - Ảnh 9.

Bệnh viện Lê Lợi nằm ngay giữa trung tâm phường Vũng Tàu, nơi tấp nập người qua lại, việc bỏ không nhiều năm qua khiến nhiều người nuối tiếc và kỳ vọng sẽ được hồi sinh thành cơ sở của các bệnh viện chuyên khoa.

Cận cảnh hai bệnh viện cũ Bà Rịa và Lê Lợi chờ ngày hồi sinh - Ảnh 10.

Người dân địa phương kỳ vọng, nếu được tận dụng lại, hai công trình này sẽ sớm "sống dậy", tiếp tục sứ mệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Sở Y tế TP HCM Bệnh viện Bà Rịa Vũng Tàu bệnh viện Hùng Vương Bệnh viện Ung bướu Lê Lợi cơ sở Bà Rịa - Vũng Tàu sản nhi
