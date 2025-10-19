HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thông tin mới vụ nguyên chủ tịch xã tử vong do vướng dây cáp quang vắt ngang đường

Đức Ngọc

(NLĐO) - Nguyên chủ tịch xã vừa nghỉ chế độ 178 tử vong, do đi xe máy vướng dây cáp quang vắt ngang đường.

Liên quan vụ nguyên chủ tịch UBND xã Kim Liên (Nghệ An) tử vong do vướng vào dây cáp quang rơi xuống đường, cơ quan công an hiện đang làm việc với những đơn vị liên quan để làm rõ tuyến cáp quang liên quan đến vụ tai nạn là của đơn vị nào. 

- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nan khiến ông L., nguyên chủ tịch xã tử vong. Ảnh: K. Liên

Ngoài ra, cơ quan chức năng đang xác minh dây cáp quang bị rơi là do đơn vị thi công căng không đúng kỹ thuật hay do phương tiện giao thông va quệt làm đứt, gián tiếp gây ra vụ tai nạn. Lực lượng chức năng cũng tiến hành trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh quanh khu vực để xác định nguyên nhân cụ thể. 

Được biết, trên địa bàn xã Kim Liên hiện có nhiều tuyến cáp của các nhà mạng như VNPT, Viettel, MobiFone…

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 20 giờ ngày 17-10, ông N.Q.L. (57 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Kim Liên) điều khiển xe máy lưu thông trên đường, khi đến khu vực gần vòng xuyến đi vào Khu di tích Kim Liên đã vướng vào dây cáp quang vắt ngang đường dẫn đến chấn thương nặng. Người dân phát hiện lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu song do vết thương quá nặng, ông L. không qua khỏi.

Sau bão số 10, nhiều đoạn dây điện và cáp viễn thông trên tuyến đường từ UBND xã Kim Liên đến vòng xuyến Khu di tích Kim Liên vẫn còn sa xuống nhưng chưa được khắc phục triệt để. Nhiều đoạn, dây cáp viễn thông được buộc tạm lên cột điện, cây xanh. 

Theo lãnh đạo xã Kim Liên, tối 17-10, trước khi tai nạn xảy ra có một xe tải chạy qua khu vực này đã làm rơi dây cáp quang xuống. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Được biết, ông N.Q.L., nguyên Chủ tịch UBND xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (cũ), vừa nghỉ hưu theo chế độ quy định tại Nghị định 178. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Kim Liên đã tổ chức thăm hỏi, gửi lời chia buồn tới thân nhân gia đình ông L..

dây cáp quang vướng dây cáp quang tử vong nguyên chủ tịch xã tử vong
