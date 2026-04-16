Thời sự

Thông tin mới vụ nữ sinh viên tử vong sau những tiếng kêu cứu từ phòng trọ

Đức Ngọc

(NLĐO) - Cơ quan chức đang điều tra, làm rõ vụ việc một nữ sinh viên tử vong, bên cạnh là nam thanh niên bị thương nặng.

Ngày 16-4, theo thông tin từ một bác sĩ Khoa Cấp cứu một bệnh viện ở Nghệ An cho biết bệnh nhân nam bị thương trong vụ việc xảy ra tại một phòng trọ trên địa bàn phường Trường Vinh, Nghệ An đã được chuyển tuyến ra Hà Nội theo nguyện vọng gia đình.

Thông tin mới vụ nữ sinh viên tử vong sau những tiếng kêu cứu từ phòng trọ - Ảnh 1.

Rất đông người dân tập trung tại nơi xảy ra sự việc. Ảnh: T. Vinh

Thông tin từ bác sĩ, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng phải thở máy, có vết thương sâu ở vùng cổ, làm lộ khí quản. Ngoài ra, bệnh nhân còn có vết thương ở cẳng tay trái, dài khoảng 6 cm.

Theo nguồn tin từ Trường đại học Vinh (Nghệ An), nữ sinh tử vong là sinh viên đang theo học năm thứ 4 tại nhà trường.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào trưa ngày 15-4, một số người sống trong khu trọ trên đường Phạm Kinh Vỹ, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An nghe tiếng động lớn kèm tiếng kêu cứu phát ra từ phòng trọ chị T. (SN 2004, quê tỉnh Thanh Hóa). Mọi người chạy qua thì thấy nữ sinh viên đã tử vong, gần đó có một nam thanh niên bị thương nặng ở vùng cổ. Người dân đã trình báo cơ quan chức năng và đưa nam thanh niên đi bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Sự việc thu hút nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi.

Theo thông tin ban đầu, chị T. đang học năm cuối, hiện đang thực tập tại một trường tiểu học ở phường Trường Vinh. Nam thanh niên bị thương được cho là có tình cảm với chị T., ở cùng quê tỉnh Thanh Hóa.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 12 nghi nhảy cầu tự tử

(NLĐO) – Sau giờ tan học, nữ sinh lớp 12 không về nhà, rồi được tìm thấy thi thể dưới sông Sêrêpốk, nghi nhảy cầu tự tử.

Thầy cô, bạn bè thương tiếc khi tìm thấy thi thể nữ sinh mất tích nhiều ngày

(NLĐO) - Hơn 10 ngày qua, gia đình, thầy cô và bạn bè mong ngóng nữ sinh lớp 11 quay về nhưng không có "phép màu" nào, thi thể em vừa được tìm thấy dưới sông

Phát hiện thi thể nữ sinh viên đeo balô có laptop và gạch đá dưới hồ

(NLĐO) - Khi trục vớt thi thể cô gái trẻ đeo balô, lực lượng chức năng phát hiện bên trong chiếc balô có thẻ sinh viên, một chiếc laptop và nhiều gạch đá

