HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Nữ sinh viên tử vong sau những tiếng kêu cứu từ phòng trọ

Đức Ngọc

(NLĐO) - Nghe tiếng kêu cứu, mọi người chạy qua phòng thì phát hiện nữ sinh viên tử vong, bên cạnh là nam thanh niên bị thương nặng.

Chiều 15-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo UBND phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc khiến 2 người thương vong.

Nữ sinh viên tử vong sau những tiếng kêu cứu từ phòng trọ - Ảnh 1.

Rất đông người dân tập trung tại khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: T. Vinh

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, một số người sống trong khu trọ trên đường Phạm Kinh Vỹ, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An nghe tiếng động lớn kèm tiếng kêu cứu phát ra từ phòng trọ chị T. (SN 2004, quê tỉnh Thanh Hóa). Mọi người chạy qua thì thấy nữ sinh viên đã tử vong, gần đó có một nam thanh niên bị thương nặng ở vùng cổ. Người dân đã trình báo cơ quan chức năng và đưa nam thanh niên đi bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Sự việc thu hút nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi.

Theo thông tin ban đầu, chị T. là sinh viên năm thứ 4 một trường Đại học trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Hiện, chị đang thực tập tại một trường tiểu học ở phường Trường Vinh. Nam thanh niên bị thương được cho là có tình cảm với chị T., ở cùng quê tỉnh Thanh Hóa.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Công an Hải Phòng thông tin vụ cô gái bị người đàn ông kéo lê trên đường

Công an Hải Phòng thông tin vụ cô gái bị người đàn ông kéo lê trên đường

(NLĐO)- Phát sinh mâu thuẫn, Bàn Văn Huấn đã đánh vào mặt, túm áo, kéo lê bạn gái là chị H.A.T. trong tư thế nằm ngửa trên đường bến phà Giải.

Nam thanh niên ở Đà Nẵng trộm trang sức gần 150 triệu đồng trong phòng cô gái

(NLĐO) - Phát hiện phòng trọ của cô gái không khóa cửa, nam thanh niên ở TP Đà Nẵng đột nhập lấy trộm nhiều tài sản.

Công an đã tìm ra thanh niên quấy rối tình dục cô gái ở TPHCM

(NLĐO) - Cô gái đang đứng bên đường đợi người thân thì bất ngờ bị nam thanh niên chạy xe máy đến sàm sỡ, quấy rối tình dục

tỉnh Nghệ An tỉnh Thanh Hóa lực lượng chức năng nam thanh niên cơ quan chức năng sinh viên bệnh viện cấp cứu mâu thuẫn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo