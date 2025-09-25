HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thông tin mới vụ phát hiện 10 vỏ lon bia gần thi thể đôi nam nữ ở Tây Ninh

Hải Đường

(NLĐO)- Qua khám nghiệm 2 tử thi phát hiện tại Tây Ninh, cơ quan chức năng xác định không có dấu hiệu tội phạm.

Ngày 25-9, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, bước đầu làm rõ nguyên nhân 2 thi thể dưới hầm múc đất Sao Mai tại xã Hậu Nghĩa xảy ra hôm 23-9 không có dấu hiệu tội phạm.

Thông tin mới vụ phát hiện 10 vỏ lon bia gần thi thể đôi nam nữ ở Tây Ninh - Ảnh 1.

Xe máy và các vật dụng của đôi nam nữ bỏ lại gần hiện trường

Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập chứng cứ xung quanh, công an đã bàn giao thi thể 2 nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 23-9, một người địa phương đến khu vực hầm múc đất Sao Mai giăng lưới thì phát hiện thi thể nữ mặc áo màu đỏ nổi trên mặt nước nên báo với chính quyền địa phương.

Sau đó, Công an xã Hậu Nghĩa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, vớt thi thể để điều tra. Cùng lúc đó, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm một thi thể nam nổi cách đó hơn 5 m.

Kiểm tra giấy tờ xác định, 2 nạn nhân tên N.T.H. (33 tuổi; ngụ phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh) và N.T.T.D. (38 tuổi; ngụ xã Tân An Hội, TP HCM).

Tại khu vực hiện trường, công an đã tìm thấy 1 xe máy, 2 áo khoác, 2 đôi dép, 10 vỏ lon bia, 1 chiếc đồng hồ. Tài sản này được xác định là của 2 nạn nhân để lại.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ được một số tình tiết liên quan đến vụ việc. Theo đó, ông H. chưa lập gia đình, từng bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não, tinh thần không được bình thường. Hơn một năm trước, ông H. có tình cảm với bà D. nhưng không sống chung. 

Bà D. có chồng nhưng không có con. Sau khi ly hôn chồng vào năm 2023, bà D. đến Tây Ninh bán vé số dạo rồi gặp và quen ông H. Hai người rất thân nhau.

Qua khám nghiệm tử thi và căn cứ vào các tình tiết liên quan, cơ quan chức năng không phát hiện dấu vết ngoại phạm tác động nên xác định không có dấu hiệu tội phạm.

tỉnh Tây Ninh phòng cảnh sát hình sự thi thể nữ
