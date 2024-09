Thông tin mới vụ tài xế trình báo mất xe sau khi làm việc với quản lý thị trường

Tài xế trình báo mất xe tải

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 22 giờ ngày 26-8, ông Nguyễn Đức Thăng (27 tuổi) điều khiển xe tải BS 47H - 004.50 chở hàng di chuyển trên Quốc lộ 14 theo hướng Bắc - Nam. Khi đến đầu TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum thì tổ công tác gồm lực lượng CSGT, QLTT ra tín hiệu dừng xe, yêu cầu kiểm tra hàng hóa.

Tại đây, lực lượng QLTT đã đọc cho ông Thăng và ông Nguyễn Nhật Trường nghe quyết định khám phương tiện. Tuy nhiên, do không được xem, cung cấp quyết định trên nên 2 ông không đồng ý. Khoảng 30 phút sau, lực lượng CSGT – QLTT và Cảnh sát Kinh tế cùng ký vào giấy, dán "niêm phong" lên các vị trí của xe tải thì hai ông không đồng ý, gỡ ra. Liền sau đó, cả 2 bị khống chế, gọi Cảnh sát 113 đưa về Công an phường Ngô Mây (TP Kon Tum) để xử lý. Sau đó, xác định cả 2 không có dấu hiệu vi phạm nên công an đã thả về.

Khi quay lại vị trí bị chặn xe, ông Thăng và ông Trường không thấy xe tải của mình đâu nên đến Công an phường Ngô Mây trình báo bị mất xe. Xác định chiếc xe đang ở số 33 Tạ Quang Bửu, phường Duy Tân, TP Kon Tum, do Đội QLTT số 1 đưa về để làm việc nên Công an phường Ngô Mây đã hướng dẫn 2 tài xế liên hệ với lực lượng QLTT để làm việc.