Thông tin mới vụ tổ chức lừa đảo do "bà trùm" điều hành chiếm đoạt tiền của 8.000 người dân

Sáng 10-11, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lai Châu đã tổ chức biểu dương, khen thưởng Ban Chuyên án 0525L cùng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại tỉnh Kampot, Campuchia.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lai Châu đã tổ chức biểu dương, khen thưởng Ban Chuyên án 0525L. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 28-10, Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp cùng với cục Cảnh sát Hình sự; Đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và các lực lượng chức năng Campuchia triệt phá chuyên án 0525L, bắt giữ 59 đối tượng (44 nam; 15 nữ là người Việt Nam) khi chúng đang hoạt động phạm tội tại khu vực đồi Bokor thuộc quần thể Công viên sinh thái Bokor tại phường Tuek Chhou, TP Bokor, tỉnh Kampot, Campuchia. Theo Cơ quan công an, nhóm tội phạm trên hoạt động dưới thủ đoạn giả danh shipper, công an, quân đội, lừa đảo tình cảm chiếm đoạt tiền của hơn 8.000 bị hại trên cả nước, ước tính số tiền chiếm đoạt khoảng trên 300 tỉ đồng.

Theo cơ quan công an, để điều tra, xác minh tổ chức tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản này, Công an tỉnh Lai Châu đã huy động hơn 100 điều tra viên, cán bộ có kinh nghiệm của Cơ quan Cảnh sát điều Công an tỉnh và kiểm sát viên (Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh) tiến hành đấu tranh, làm rõ các hành vi phạm tội của các đối tượng. Chuyên án này được khám phá nhờ một vụ án mà Công an tỉnh Lai Châu đã phát hiện từ tháng 6-2025, bắt giữ 4 đối tượng là "chân rết" của tổ chức tội phạm nói trên.

Cơ quan công an làm việc với các đối tượng liên quan. Ảnh: Công an cung cấp

Kết quả điều tra ban đầu xác định đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia là Sùng Thị Mải (tên thường gọi là Vi, SN 1999), trú tại thôn Mom Đào, xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Hiện, Mải và toàn bộ các đối tượng chủ chốt, giữ vai trò lãnh đạo các thành viên "chân rết" quan trọng trong ổ nhóm tội phạm đều bị bắt phục vụ công tác điều tra.

Tại lễ biểu dương, ông Lê Minh Ngân, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, ghi nhận, đánh giá cao tinh thần mưu trí, dũng cảm, chủ động phối hợp của lực lượng Công an tỉnh Lai Châu và biểu dương sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa ba cơ quan Công an - Viện kiểm sát - Tòa án trong quá trình điều tra, xử lý vụ án. Thành công của chuyên án không chỉ là chiến công xuất sắc của lực lượng Công an, mà còn thể hiện tinh thần "vì nhân dân phục vụ", góp phần giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Cơ quan công an làm việc với đối tượng cầm đầu Sùng Thị Mải. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu đề nghị các lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao; tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong nghiệp vụ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong và ngoài nước để phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Tại buổi lễ, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chuyên án 0525L đã được Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen.