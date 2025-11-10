Thông tin mới vụ tổ chức lừa đảo do "bà trùm" điều hành chiếm đoạt tiền của 8.000 người dân

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thông tin mới vụ tổ chức lừa đảo do "bà trùm" điều hành chiếm đoạt tiền của 8.000 người dân

Như Quỳnh

(NLĐO) - Điều hành tổ chức lừa đảo tại Campuchia chiếm đoạt tiền của hơn 8.000 người dân, một người phụ nữ Việt Nam bị bắt giữ.

Sáng 10-11, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lai Châu đã tổ chức biểu dương, khen thưởng Ban Chuyên án 0525L cùng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại tỉnh Kampot, Campuchia.

Thông tin mới vụ tổ chức lừa đảo do một phụ nữ Việt điều hành chiếm đoạt tiền của 8.000 người - Ảnh 1.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lai Châu đã tổ chức biểu dương, khen thưởng Ban Chuyên án 0525L. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 28-10, Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp cùng với cục Cảnh sát Hình sự; Đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và các lực lượng chức năng Campuchia triệt phá chuyên án 0525L, bắt giữ 59 đối tượng (44 nam; 15 nữ là người Việt Nam) khi chúng đang hoạt động phạm tội tại khu vực đồi Bokor thuộc quần thể Công viên sinh thái Bokor tại phường Tuek Chhou, TP Bokor, tỉnh Kampot, Campuchia. Theo Cơ quan công an, nhóm tội phạm trên hoạt động dưới thủ đoạn giả danh shipper, công an, quân đội, lừa đảo tình cảm chiếm đoạt tiền của hơn 8.000 bị hại trên cả nước, ước tính số tiền chiếm đoạt khoảng trên 300 tỉ đồng.

Theo cơ quan công an, để điều tra, xác minh tổ chức tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản này, Công an tỉnh Lai Châu đã huy động hơn 100 điều tra viên, cán bộ có kinh nghiệm của Cơ quan Cảnh sát điều Công an tỉnh và kiểm sát viên (Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh) tiến hành đấu tranh, làm rõ các hành vi phạm tội của các đối tượng. Chuyên án này được khám phá nhờ một vụ án mà Công an tỉnh Lai Châu đã phát hiện từ tháng 6-2025, bắt giữ 4 đối tượng là "chân rết" của tổ chức tội phạm nói trên.

Thông tin mới vụ tổ chức lừa đảo do một phụ nữ Việt điều hành chiếm đoạt tiền của 8.000 người - Ảnh 2.

Cơ quan công an làm việc với các đối tượng liên quan. Ảnh: Công an cung cấp

Kết quả điều tra ban đầu xác định đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia là Sùng Thị Mải (tên thường gọi là Vi, SN 1999), trú tại thôn Mom Đào, xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Hiện, Mải và toàn bộ các đối tượng chủ chốt, giữ vai trò lãnh đạo các thành viên "chân rết" quan trọng trong ổ nhóm tội phạm đều bị bắt phục vụ công tác điều tra.

Tại lễ biểu dương, ông Lê Minh Ngân, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, ghi nhận, đánh giá cao tinh thần mưu trí, dũng cảm, chủ động phối hợp của lực lượng Công an tỉnh Lai Châu và biểu dương sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa ba cơ quan Công an - Viện kiểm sát - Tòa án trong quá trình điều tra, xử lý vụ án. Thành công của chuyên án không chỉ là chiến công xuất sắc của lực lượng Công an, mà còn thể hiện tinh thần "vì nhân dân phục vụ", góp phần giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Thông tin mới vụ tổ chức lừa đảo do một phụ nữ Việt điều hành chiếm đoạt tiền của 8.000 người - Ảnh 3.

Cơ quan công an làm việc với đối tượng cầm đầu Sùng Thị Mải. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu đề nghị các lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao; tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong nghiệp vụ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong và ngoài nước để phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Tại buổi lễ, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chuyên án 0525L đã được Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen.

Tin liên quan

Hình ảnh bắt 66 đối tượng trong tổ chức lừa đảo tại Campuchia do “bà trùm” người Việt cầm đầu

Hình ảnh bắt 66 đối tượng trong tổ chức lừa đảo tại Campuchia do “bà trùm” người Việt cầm đầu

(NLĐO) - Cơ quan công an đã bắt giữ 66 đối tượng trong tổ chức tội phạm do "bà trùm" người Việt điều hành lừa đảo tại Campuchia chiếm đoạt hơn 300 tỉ đồng

Tổ chức lừa đảo tại Campuchia do người phụ nữ Việt điều hành chiếm đoạt tiền của 8.000 người dân

(NLĐO) - Một tổ chức lừa đảo tại Campuchia do nữ người Việt điều hành đã chiếm đoạt hơn 300 tỉ đồng của hàng người dân vừa bị triệt phá.

Bị lừa sang Campuchia, người thân tưởng đã chết nên lập bàn thờ

(NLĐO) - Con bị lừa sang Campuchia làm công việc lừa đảo trực tuyến, gia đình tưởng đã chết nên lập bàn thờ nhiều tháng nay.

Bộ Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản Tỉnh Lai Châu Cục cảnh sát triệt phá đường dây Cục Cảnh sát hình sự người việt nam Phụ nữ Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo