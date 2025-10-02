Thông tin mới vụ xe bán tải do quản đốc thủy điện điều khiển chở 2 người mất tích

Ngày 2-10, Công an xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai cho biết vào trưa cùng ngày, chiếc xe bán tải hiệu Nissan Navara, biển kiểm soát 24A-348.02 chở 3 nạn nhân mất tích đã được tìm thấy. Chiếc xe nằm sâu dưới lớp đất đá tại khu vực sạt lở trên quốc lộ 279, thuộc thôn Pom Khén, xã Minh Lương.

Xe bán tải chở 3 người mất tích được phát hiện dưới tảng đá lớn. Ảnh: Công an cung cấp

Thông tin từ hiện trường cho biết chiếc xe ô tô bị vùi lấp sâu dưới một tảng đá lớn. Tuy nhiên, theo thông tin từ lực lượng chức năng, vẫn còn khe hở tại vị trí chiếc xe. Đây là một tín hiệu nhỏ thắp lên hy vọng mong manh cho công tác cứu hộ.

Ngay lúc này, các lực lượng cứu hộ vẫn đang dốc toàn lực để tìm cách đưa phương tiện ra ngoài. Công an xã Văn Bàn đã điều động xe chuyên dụng sẵn sàng chờ để đưa các nạn nhân đi cấp cứu ngay khi tìm thấy.

Trước đó, theo thông tin từ Công an xã Nậm Xé, tỉnh Lào Cai, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 29-9-2025, anh Hoàng V.Đ. (SN 1988, hiện đang là quản đốc thủy điện Tu Trên - Nậm Xé) điều khiển xe ô tô bán tải nhãn hiệu Nissan Navara BKS 24A-348.02 di chuyển từ địa phận xã Nậm Xé theo quốc lộ 279 đi hướng xã Văn Bàn.

Trên xe còn có 2 người là anh Hoàng Đ.G. (SN 1990, trú tại xã Văn Bàn) và anh Phùng V.T. (SN 1980, trú tại thôn Tu Hạ, xã Nậm Xé, tỉnh Lào Cai. Từ ngày 29-9, gia đình đã mất liên lạc với cả ba người đi trên xe nói trên.

Công an xã Văn Bàn đã triển khai lực lượng, rà soát hệ thống camera an ninh dọc tuyến đường quốc lộ 279 trên địa bàn xã, trong ngày 29-9, không thấy xe ô tô trên di chuyển trên đường.

Khu vực sạt lở tại thôn Pom Khén, xã Minh Lương

Qua phối hợp trao đổi thông tin với Công an xã Minh Lương cho thấy vào 7 giờ 56 phút ngày 29-9, xác định xe ô tô trên đi qua quốc lộ 279, đoạn cây xăng xã Minh Lương. Khoảng 8 giờ cùng ngày 29-9, tại quốc lộ 279, đoạn thuộc thôn Pom Khén, xã Minh Lương xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng làm vùi lấp tuyến đường dài khoảng 100 m, ước tính khoảng 1.000 m3 đất đá.