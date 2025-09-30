Thủ tướng giao Chủ tịch 3 tỉnh trực tiếp chỉ đạo tìm kiếm nạn nhân mất tích do mưa lũ

Theo Công điện số 181 ngày 30-9 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, qua thống kê sơ bộ, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, trên địa bàn các tỉnh vừa nêu đã xảy ra mưa lớn gây sạt lở đất, lũ quét gây thiệt hại về tính mạng, tài sản của nhân dân.

Hiện trường vụ sạt lở nghiêm trọng làm 4 người mất tích tại Tuyên Quang. Ảnh: TTXVN

Trong đó, tại Cao Bằng đã xảy ra lũ quét tại khu lán trại công trường thi công tuyến đường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh làm 3 công nhân mất tích, 2 người bị thương, 2 người chết do sạt lở đất và lũ cuốn trôi; tại Tuyên Quang 4 người mất tích do sạt lở đất; tại Lào Cai 4 người chết và mất tích.

"Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân các gia đình có người bị tử vong, mất tích, chia sẻ với những khó khăn, mất mát của nhân dân vùng bị thiên tai"- Công điện nêu rõ.

Để tập trung khắc phục nhanh hậu quả, chủ động ứng phó thiên tai, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh: Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai trực tiếp chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện cần thiết tiếp cận nhanh nhất khu vực xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét, tập trung triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định. Lưu ý bảo đảm tuyệt đối an toàn lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường được giao chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai công tác phòng, chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trong đó tập trung rà soát, chủ động sơ tán, di dời triệt để dân cư khỏi các khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng đóng trên địa bàn và khu vực chủ động phối hợp với các lực lượng tại chỗ của địa phương khẩn trương tìm kiếm những người còn mất tích, hỗ trợ nhân dân khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Đối với Bộ Xây dựng, cơ quan này cần kiểm tra, hướng dẫn triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với hoạt động xây dựng trong mùa mưa lũ, nhất là bảo đảm an toàn cho lực lượng lao động, máy móc, phương tiện, thiết bị thi công trên các tuyến cao tốc ở miền núi, trung du Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, không để xảy ra thiệt hại về người, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia theo dõi sát tình hình, chủ động tổ chức đoàn công tác phối hợp, điều phối, hỗ trợ các địa phương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.