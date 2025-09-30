Thủ tướng giao Chủ tịch 3 tỉnh trực tiếp chỉ đạo tìm kiếm nạn nhân mất tích do mưa lũ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thủ tướng giao Chủ tịch 3 tỉnh trực tiếp chỉ đạo tìm kiếm nạn nhân mất tích do mưa lũ

(NLĐO)- Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai.

Theo Công điện số 181 ngày 30-9 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, qua thống kê sơ bộ, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, trên địa bàn các tỉnh vừa nêu đã xảy ra mưa lớn gây sạt lở đất, lũ quét gây thiệt hại về tính mạng, tài sản của nhân dân.

mưa lũ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ sạt lở nghiêm trọng làm 4 người mất tích tại Tuyên Quang. Ảnh: TTXVN

Trong đó, tại Cao Bằng đã xảy ra lũ quét tại khu lán trại công trường thi công tuyến đường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh làm 3 công nhân mất tích, 2 người bị thương, 2 người chết do sạt lở đất và lũ cuốn trôi; tại Tuyên Quang 4 người mất tích do sạt lở đất; tại Lào Cai 4 người chết và mất tích.

"Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân các gia đình có người bị tử vong, mất tích, chia sẻ với những khó khăn, mất mát của nhân dân vùng bị thiên tai"- Công điện nêu rõ.

Để tập trung khắc phục nhanh hậu quả, chủ động ứng phó thiên tai, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh: Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai trực tiếp chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện cần thiết tiếp cận nhanh nhất khu vực xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét, tập trung triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định. Lưu ý bảo đảm tuyệt đối an toàn lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường được giao chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai công tác phòng, chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trong đó tập trung rà soát, chủ động sơ tán, di dời triệt để dân cư khỏi các khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng đóng trên địa bàn và khu vực chủ động phối hợp với các lực lượng tại chỗ của địa phương khẩn trương tìm kiếm những người còn mất tích, hỗ trợ nhân dân khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Đối với Bộ Xây dựng, cơ quan này cần kiểm tra, hướng dẫn triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với hoạt động xây dựng trong mùa mưa lũ, nhất là bảo đảm an toàn cho lực lượng lao động, máy móc, phương tiện, thiết bị thi công trên các tuyến cao tốc ở miền núi, trung du Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, không để xảy ra thiệt hại về người, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia theo dõi sát tình hình, chủ động tổ chức đoàn công tác phối hợp, điều phối, hỗ trợ các địa phương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tin liên quan

Xót xa bên những căn nhà tan hoang do bão số 10 Bualoi

Xót xa bên những căn nhà tan hoang do bão số 10 Bualoi

(NLĐO) - Bão số 10 Bualoi đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh. Toàn xã có 6.331 căn nhà bị hư hại

Quốc lộ 1 ngập sâu hơn 1 m, gần 79.000 căn nhà ở Hà Tĩnh hư hại do bão số 10 Bualoi

(NLĐO) - Nước sông Lam dâng cao đã khiến Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn Hà Tĩnh ngập sâu, lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, cấm phương tiện qua lại

Số người thương vong do bão số 10 tăng cao, tàn phá hàng trăm ngàn ngôi nhà

(NLĐO) - Tới sáng 30-9, bão số 10 đã khiến 19 người chết, 92 người bị thương, trong khi 21 người mất tích, mất liên lạc chưa thể tìm thấy.

sạt lở đất công điện của thủ tướng hậu quả mưa lũ bão số 10 sạt lở ở tuyên quang
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo