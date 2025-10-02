HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Vụ 3 công nhân trung tâm điều hành dự án cao tốc mất tích: Tìm thấy nạn nhân thứ 2

Như Quỳnh

(NLĐO) - Lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 thi thể nạn nhân trong vụ 3 công nhân thi công cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh bị nước lũ cuốn trôi.

Sáng 2-10, Công an xã Đức Long, tỉnh Cao Bằng cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 2 trong vụ các công nhân thi công cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh bị lũ cuốn trôi. Nạn nhân được xác định là anh N.V.T. (SN 2002, quê ở Hà Nội). 

Trước đó, vào sáng 1-10, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh L.L.A.T. (SN 2003, trú tại Yến Lạc, Na Rỳ, tỉnh Thái Nguyên). Vị trí tìm thấy thi thể nạn nhân cách khu vực gặp nạn khoảng 1 km, tại Km73 cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, thuộc địa phận xã Đức Long, tỉnh Cao Bằng.

Vụ 3 công nhân trung tâm điều hành dự án cao tốc mất tích: Tìm thấy nạn nhân thứ 2- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh anh N.V.T.. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 10, tối ngày 29-9, nước lũ đổ về quá nhanh, quét qua khu vực trung tâm điều hành dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh tại xã Đức Long, tỉnh Cao Bằng khiến 3 công nhân mất tích. Danh tính 3 nạn nhân được xác định gồm: anh N.V.T. (SN 2002, trú tại Hà Nội), chị Đ.T.H. (SN 1989, trú tại tỉnh Ninh Bình), anh L.L.A.T. (SN 2003, trú tại tỉnh Thái Nguyên). 

Ngay sau sự cố, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh Cao Bằng đã huy động nhiều lực lượng, phương tiện để tổ chức tìm kiếm. Hiện, các lực lượng cứu hộ đang tích cực phối hợp tìm kiếm nạn nhân cuối cùng vẫn còn mất tích là chị Đ.T.H. (SN 1989, trú tại tỉnh Ninh Bình).

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng, tính đến 15 giờ ngày 30-9, tại địa phương, bão số 10 đã khiến 2 người chết, 2 người bị thương và 3 người mất tích, 610 căn nhà bị thiệt hại, ảnh hưởng (143 nhà tốc mái, 80 nhà sạt lở đất, 408 nhà ngập nước và hàng chục nhà bị cô lập). Mưa bão còn khiến 987,482 ha cây trồng bị thiệt hại, gồm: 585,345 ha lúa, 63,57 ha ngô và 338,567 ha hoa màu khác. Ngoài ra, mưa lũ làm 150 điểm sạt lở và 45 điểm ngập úng, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị chia cắt.

Vụ 3 công nhân trung tâm điều hành dự án cao tốc mất tích: Tìm thấy nạn nhân thứ 2- Ảnh 3.

