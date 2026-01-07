HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Thông tin "nóng" vụ nữ sinh lớp 7 bị sát hại

Vân Du

(NLĐO) - H.A.K. đã thực hiện hành vi hiếp dâm rồi ra tay sát hại và đẩy thi thể nữ sinh lớp 7 ở Cà Mau xuống vuông tôm

Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 7 bị sát hại, tối 7-1, theo nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can đối với H.A.K. (SN 2010; tạm trú xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi "Giết người" và "Hiếp dâm". Ngoài ra, công an cũng đã tiến hành thực nghiệm hiện trường.

Thông tin "nóng" vụ nữ sinh lớp 7 bị sát hại - Ảnh 1.

Thi thể nữ sinh M.K. được người dân phát hiện dưới vuông tôm vào ngày 2-1

Trước đó, sáng 2-1, Công an xã Cái Đôi Vàm tiếp nhận tin báo về một trường hợp tử vong tại ấp 8. Nạn nhân được xác định là nữ sinh lớp 7 tên V.T.M.K (SN 2013; ngụ xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau xác định A.K. là đối tượng sát hại nữ sinh trên nên tiến hành bắt khẩn cấp và khởi tố vụ án sau đó. Tại cơ quan công an, A.K. khai nhận trước đó đã mượn 300.000 đồng của nữ sinh.

Ngày 31-12-2025, đối tượng lấy lý do trả tiền để hẹn gặp M.K. Chiều 1-1-2026, nữ sinh chạy xe đạp điện đến điểm hẹn nhận tiền. 

Sau khi trả lại tiền, A.K. rủ nạn nhân đi cùng với lý do đòi tiền một người đang nợ đối tượng; nếu lấy được sẽ cho M.K. 4 triệu đồng.

Tin tưởng nên M.K. đã đồng ý và đi cùng. Khi chở nạn nhân đến đoạn đường vắng ở xã Cái Đôi Vàm, đối tượng thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân nhưng bị chống cự. Lúc này, A.K. đã sát hại nạn nhân rồi đẩy thi thể xuống vuông tôm.

