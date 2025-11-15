HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thủ tướng: Khởi công dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng vào ngày 19-12

(NLĐO)- Thủ tướng yêu cầu phấn đấu khởi công dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại Hà Nội vào 19-12.

Ngày 15-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ xem xét Đồ án quy hoạch trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và Khu đô thị thể thao Olympic, Thủ đô Hà Nội.

Thủ tướng: Khởi công dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng vào 19-12 - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp. Ảnh: Nhật Bắc

Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là một trong 5 trục chiến lược đã được thể hiện cụ thể trong Quy hoạch chung Thủ đô. Dự án này có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha, trải dài trên 40 km dọc tuyến sông Hồng, đi qua 16 xã, phường khu vực bên trong Vành đai 4, tác động tới 40.000 người dân.

Đồ án quy hoạch cơ bản đã được TP Hà Nội định hướng xong với khoảng 8 công viên cảnh quan, 12 công viên chuyên đề, tổng diện tích hơn 3.000 ha.

Dự án sẽ góp phần quan trọng để Hà Nội đạt được 4 mục tiêu lớn gồm: Giải quyết ùn tắc giao thông; giảm thiểu ô nhiễm môi trường; chỉnh trang đô thị; giải quyết úng ngập khu vực nội đô. Khi hoàn thành, dự án cũng sẽ kết nối được toàn bộ các cầu vượt sông Hồng.

Đặt mục tiêu hoàn thành dự án vào năm 2030, TP Hà Nội đề xuất có các cơ chế đặc biệt liên quan các nhiệm vụ về quy hoạch, đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng và tái định cư…

Đối với Khu đô thị thể thao Olympic, TP Hà Nội đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch hai phân khu C và D với tổng diện tích hơn 8.200 ha. Trong đó, phân khu C có diện tích gần 4.500 ha, thuộc địa giới hành chính các xã Ngọc Hồi, Nam Phù, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Thường Tín; phân khu D có quy mô hơn 3.700 ha, thuộc địa giới hành chính các xã Thanh Oai, Tam Hưng, Dân Hòa.

- Ảnh 2.

Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Trung phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Nhật Bắc

Cả 2 phân khu đều được nghiên cứu lập quy hoạch có các chức năng như đất thể dục thể thao; đất ở; hỗn hợp; dịch vụ công cộng; trường học; cây xanh; hạ tầng kỹ thuật; đất di tích, tôn giáo; đất an ninh; đất quốc phòng; sản xuất nông nghiệp...

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ Thường trực Chính phủ đồng tình về mặt chủ trương và nêu rõ đây là những dự án lớn góp phần xây dựng thủ đô "sáng xanh, sạch đẹp", hiện đại, tầm cỡ quốc tế.

Thủ tướng yêu cầu TP Hà Nội, cùng các bộ ngành liên quan hoàn thiện đề án, báo cáo Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ xin chủ trương của Bộ Chính trị.

Đồng thời, giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng các bộ ngành liên quan, TP Hà Nội xây dựng tờ trình trình Bộ Chính trị. Khi Bộ Chính trị cho ý kiến thì các bộ ngành, TP Hà Nội sẽ căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn triển khai. Trong đó, cần rà soát các cơ chế, chính sách có liên quan.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Hà Nội rà soát lại quy hoạch tổng thể, phân khu theo tinh thần xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, sáng xanh sạch đẹp, tầm cỡ quốc tế. Đồng thời, TP cần xây dựng đề án khai thác hiệu quả không gian mặt nước, không gian mặt đất, không gian ngầm, không gian vũ trụ của thành phố.

Thủ tướng lưu ý Hà Nội cần nỗ lực khởi công 2 dự án này vào ngày 19-12-2025 để tạo đà, tạo lực, tạo khí thế bước vào kỷ nguyên mới.

