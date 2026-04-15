Thông tin quan trọng về cuộc thi gạo ngon vùng ĐBSCL

Ngày 15-4, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết UBND tỉnh này đã ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi gạo ngon vùng ĐBSCL lần thứ I, năm 2026.

Cuộc thi nhằm tôn vinh các sản phẩm gạo chất lượng cao, an toàn thực phẩm, thân thiện môi trường được sản xuất tại vùng ĐBSCL. Đồng thời, khuyến khích các tổ chức, cá nhân áp dụng quy trình canh tác tiên tiến để nâng cao chất lượng, giá trị và khả năng cạnh tranh của gạo Việt Nam…

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 13-4 đến hết ngày 18-4; tiếp nhận mẫu gạo dự thi từ ngày 20-4 đến 17 giờ ngày 23-4. Đối tượng tham gia là các tổ hợp tác, hợp tác xã, trang trại… có sản phẩm gạo đang sản xuất trên địa bàn các tỉnh, thành vùng ĐBSCL.

Ban tổ chức sẽ tổ chức chấm thi, công bố kết quả và trao giải thưởng dự kiến vào tối 25-4.



