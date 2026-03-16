Trong Công điện, Thủ tướng nêu rõ thời gian qua, việc sản xuất - kinh doanh và xuất khẩu lúa gạo của Việt Nam tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp, khó lường; xung đột địa chính trị tại một số khu vực; biến động giá năng lượng, chi phí logistics và vận tải biển gia tăng, cùng với việc một số quốc gia điều chỉnh chính sách thương mại và dự trữ lương thực có thể tác động đến cung cầu và giá gạo trên thị trường thế giới.

Trong nước, các địa phương ĐBSCL đang thu hoạch rộ vụ lúa Đông Xuân. Hiện tượng giá thu mua lúa của nông dân giảm so với cùng kỳ năm 2025 đang diễn ra.

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường thu mua lúa gạo cho nông dân, đặc biệt tại các vùng sản xuất lớn ở ĐBSCL .Ảnh: LÊ HOÀNG VŨ

Để bảo đảm việc điều hành sản xuất và tiêu thụ lúa gạo trong tình hình mới, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND các địa phương thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện thu mua, xuất nhập khẩu lúa gạo, góp phần làm lành mạnh thị trường. Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch mua dự trữ gạo quốc gia phù hợp để góp phần ổn định giá lúa gạo trong nước. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu chỉ đạo cơ chế tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp có hệ thống kho chứa và năng lực thu mua lớn, tạo điều kiện để tăng cường thu mua tạm trữ lúa gạo cho nông dân.

Hiệp hội Lương thực Việt Nam, Hiệp hội Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam, Tổng Công ty Lương thực miền Bắc và miền Nam cùng các doanh nghiệp xuất khẩu tăng cường thu mua lúa gạo cho nông dân, đặc biệt tại các vùng sản xuất lớn ở ĐBSCL. Bên cạnh đó, chủ động tận dụng hệ thống kho chứa và năng lực chế biến để thu mua, tạm trữ lúa gạo, góp phần ổn định thị trường...