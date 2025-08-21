HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Negav ủy quyền hãng luật ra cảnh cáo với các thông tin "vu khống, xúc phạm"?

Thùy Trang

(NLĐO)- Chiều 21-8, giới truyền thông đồng loạt nhận được thông báo từ công ty Luật TNHH PN Legal, thay mặt cho rapper Negav đưa ra những cảnh báo.

Negav: sự thật bị bóp méo, luật sư vào cuộc vạch trần thông tin sai lệch?

Negav ủy quyền hãng luật ra cảnh cáo với các thông tin "vu khống, xúc phạm"? - Ảnh 1.

Negav ủy quyền hãng luật ra cảnh cáo với các thông tin "vu khống, xúc phạm"?

Cụ thể, email được cho là do Công ty Luật TNHH PN Legal gửi cho biết, công ty nhận được sự ủy quyền của ông Đặng Thành An (nghệ danh Negav), Negav đã làm việc với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về việc bị tung các thông tin "sai sự thật, xuyên tạc, vu khống...".

"Trong thời gian gần đây, một số cá nhân, tổ chức liên tục đăng tải (hoặc đăng lại) những thông tin sai sự thật, chưa được xác minh bởi cơ quan có thẩm quyền, có dấu hiệu của hành vi xuyên tạc, vu khống, tự ý kết luận ông Đặng Thành An (Nghệ danh: NEGAV) vi phạm pháp luật mà không thực hiện theo trình tự pháp luật, vốn đã từng xuất hiện trên không gian mạng từ cuối năm 2024.

Do đó, bằng Văn bản này, PN Legal - đại diện theo ủy quyền của ông Đặng Thành An - chính thức thông tin đến các đơn vị truyền thông, cơ quan báo chí, các cá nhân và tổ chức có liên quan như sau: "Các hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân" nêu trên đã gây tổn hại trực tiếp, nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của ông Đặng Thành An và các tổ chức, cá nhân liên quan khác, do đó, có thể bị xử lý theo Điều 101 Nghị Định số 15/2020/NĐ-CP, Điều 592 Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 và/hoặc Điều 155, Điều 156 Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13.

Rapper Negav bị oan? 

Negav ủy quyền hãng luật ra cảnh cáo với các thông tin "vu khống, xúc phạm"? - Ảnh 2.

Rapper bị oan

Phía PN Legal cũng khẳng định: "Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, ông Đặng Thành An đã làm việc với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an ("A05") về những cáo buộc "của một số cá nhân, tổ chức nêu trên. Cục A05 đã kết luận và hướng dẫn ông An (Rapper Negav): "…tiếp tục hoạt động nghệ thuật, giúp ích cho xã hội. Đồng thời A05 đã thu thập, xử lý một số tài khoản đăng tải bài viết về ông An có nội dung chưa phù hợp, hoặc cố tình lợi dụng sự việc trên để trục lợi theo quy định".

Vì những lẽ trên, PN Legal đề nghị "các tổ chức, cá nhân đã và đang đăng tải những thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm, tiết lộ bí mật đời tư liên quan đến ông Đặng Thành An ngay lập tức chấm dứt việc đăng tải thông tin nêu trên, đồng thời, tháo gỡ, xóa tất cả những nội dung này. 

PN Legal đã và đang lập vi bằng, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi đăng tải thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm, bí mật đời tư nêu trên để làm việc với các cơ quan chức năng nhằm xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm theo quy định pháp luật hiện hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Đặng Thành An".

Công an mời làm việc xác minh nội dung đề cập trong văn bản

Tuy nhiên, đến tối 21-8, fanpage của Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lên tiếng về sự việc này. Fanpage của Cục viết: "Liên quan đến một văn bản lan truyền trên không gian mạng đề cập đến ông Đặng Thành An (Negav), Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang mời làm việc với Công ty Luật TNHH PN Legal và cá nhân liên quan để xác minh, làm rõ những nội dung đề cập trong văn bản".

Những thông tin liên quan đến Negav vẫn đang trở thành đề tài nóng trên cõi mạng. Phía truyền thông liên lạc trực tiếp với Negav nhưng hiện vẫn chưa liên lạc được, vì thế vẫn chưa có câu trả lời chính thức về vụ việc này.

