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Thời sự Chính trị

Thông tin về sức khỏe, hồ sơ sức khỏe của cán bộ được bảo mật

Bảo Trân

(NLĐO) - Quy định của Ban Bí thư nêu rõ thông tin về sức khỏe, hồ sơ sức khỏe của cán bộ được bảo mật và thực hiện nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật.

Thay mặt Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Quy định số 200 về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý (Quy định 200).

Thông tin về sức khỏe, hồ sơ sức khỏe của cán bộ được bảo mật - Ảnh 1.

Quy định 200 nêu rõ cán bộ được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe là cán bộ đương chức, nguyên chức hoặc đã nghỉ hưu, trong đó có: cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước; lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Quy định 200 nêu rõ cán bộ được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe là cán bộ đương chức, nguyên chức hoặc đã nghỉ hưu, trong đó có: Cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước; lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Cán bộ phải thực hiện nghiêm việc khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần

Về nguyên tắc, cán bộ đồng thời giữ nhiều chức danh, chức vụ thì thực hiện chế độ, chính sách theo chức danh, chức vụ cao nhất. Việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ phải bảo đảm đúng đối tượng theo quy định; trường hợp đặc biệt do Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định.

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ phải được thực hiện chặt chẽ, giúp sàng lọc, dự báo, phát hiện sớm các nguy cơ để có giải pháp phù hợp bảo vệ và nâng cao sức khỏe cán bộ.

Quy định 200 cũng nêu rõ thông tin về sức khỏe, hồ sơ sức khỏe của cán bộ được bảo mật và thực hiện nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong việc quản lý hồ sơ, theo dõi tình hình sức khỏe cán bộ.

Về khám định kỳ, cán bộ phải thực hiện nghiêm việc khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần tại các bệnh viện trong hệ thống bảo vệ, chăm sóc sức khỏe. Nội dung khám thực hiện theo quy định của Bộ Y tế. Trường hợp có bệnh lý thì thực hiện khám sức khỏe theo chỉ định của Hội đồng chuyên môn.

Cán bộ phải thông tin đầy đủ, trung thực về tình hình sức khỏe của bản thân với Hội đồng chuyên môn. Hội đồng chuyên môn chịu trách nhiệm về quyết định chẩn đoán bệnh, phương pháp điều trị phù hợp với chẩn đoán bệnh, tình trạng bệnh của cán bộ.

Quy định cũng nêu rõ thực hiện chế độ khám, kiểm tra sức khỏe toàn diện và kết luận phân loại sức khỏe trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo, quản lý và giới thiệu nhân sự ứng cử vào các chức danh thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Về chăm sóc sức khỏe ngoại viện, cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước được bác sĩ tiếp cận thăm khám sức khỏe hằng ngày.

Với cán bộ cấp cao còn lại sẽ được bác sĩ theo dõi sức khỏe thăm khám ít nhất 1 lần/tuần, 2 lần/tuần hoặc hằng ngày tùy theo diễn biến sức khỏe của cán bộ.

Với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý cũng được quy định cụ thể theo từng loại sức khỏe.

Khi đi công tác trong nước, với đoàn công tác do lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước làm trưởng đoàn, yêu cầu có bác sĩ tiếp cận phục vụ được sắp xếp thường xuyên ở khu vực gần lãnh đạo.

Khi đi công tác tại những vùng đặc biệt khó khăn trong nước, đoàn được bố trí 1 bác sĩ tiếp cận phục vụ. Khi công tác tại các vùng còn lại trong nước, khi có yêu cầu của trưởng đoàn thì được bố trí bác sĩ tiếp cận phục vụ.

Với đoàn công tác do lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn, tùy theo tình hình sức khỏe và yêu cầu của trưởng đoàn thì bố trí 1 bác sĩ phục vụ.

Cán bộ sắp xếp thời gian làm việc, nghỉ ngơi hợp lý, không làm việc quá sức

Quy định số 200 đề nghị cán bộ gương mẫu đi đầu trong việc chủ động rèn luyện, bảo vệ, nâng cao sức khỏe; thực hiện chế độ ăn uống khoa học, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, hạn chế uống rượu, bia, đặc biệt không dùng thực phẩm, rượu, bia không rõ nguồn gốc.

Cán bộ sắp xếp thời gian làm việc, nghỉ ngơi hợp lý, không làm việc quá sức, có thời gian tập luyện thể dục, thể thao, an dưỡng, nghỉ dưỡng phục hồi sức khỏe.

Quy định cũng nêu chỉ dùng thuốc, các sản phẩm thực phẩm bổ sung, thực phẩm chức năng khi có chỉ định, tư vấn của bệnh viện và Hội đồng chuyên môn.

Hằng năm, cán bộ thực hiện chế độ nghỉ dưỡng sức theo kế hoạch của Văn phòng Trung ương Đảng.

Quy định số 200 cũng quy định về tiêu chuẩn, chuyên môn của bác sĩ, nhân viên y tế làm công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ.

Cụ thể, bác sĩ, nhân viên y tế cần có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy phục vụ, chăm sóc sức khỏe cán bộ; thực hiện nghiêm quy định bảo mật về hồ sơ sức khỏe cán bộ.

Về chuyên môn, bác sĩ làm việc tại các Khoa A11, Nội A, Nội A1 của các bệnh viện được giao nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cán bộ, các phòng bảo vệ sức khỏe Trung ương là bác sĩ đa khoa, có trình độ sau đại học từ chuyên khoa cấp I trở lên thuộc một trong các chuyên khoa của chuyên ngành nội khoa hoặc hồi sức cấp cứu.

Với bác sĩ chuyên khoa làm việc tại các khoa, phòng chuyên khoa được phân công khám bệnh, chữa bệnh hoặc thực hiện các kỹ thuật y tế phục vụ cán bộ cấp cao phải là bác sĩ chuyên khoa có trình độ sau đại học từ chuyên khoa cấp I trở lên.

Với nhân viên y tế làm việc tại các khoa cận lâm sàng, thăm dò chức năng,... được phân công thực hiện các kỹ thuật y tế phục vụ cán bộ cấp cao phải là bác sĩ chuyên khoa có trình độ sau đại học từ chuyên khoa cấp I trở lên; hoặc cử nhân đúng chuyên ngành có trình độ đại học trở lên.

Bác sĩ tiếp cận, phục vụ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao ngoài các tiêu chuẩn trên, phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (các bệnh viện đề xuất, báo cáo danh sách trình Ban Tổ chức Trung ương phê duyệt). Trường hợp đơn vị sử dụng bác sĩ đã nghỉ hưu tham gia theo dõi sức khỏe, phục vụ phải có ý kiến thống nhất của Ban Tổ chức Trung ương.

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