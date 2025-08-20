HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thông xe cầu Nhơn Trạch: Người dân đi theo lộ trình nào?

Ngọc Quý

(NLĐO) - Sáng 20-8, cầu Nhơn Trạch chính thức thông xe, mở hướng kết nối TP HCM – Đồng Nai, góp phần giảm ùn tắc và rút ngắn hành trình đi lại.

Từ 7 giờ sáng nay (20-8), cầu Nhơn Trạch chính thức thông xe, đưa vào khai thác, trở thành tuyến kết nối mới giữa TP HCM và Đồng Nai. Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa về mặt hạ tầng mà còn mở ra kỳ vọng giải tỏa ùn tắc giao thông, rút ngắn hành trình đi lại của người dân, đồng thời góp phần tạo động lực phát triển cho khu vực Đông Nam Bộ.

Thông xe cầu Nhơn Trạch: Người dân đi theo lộ trình nào?- Ảnh 1.

Từ 7 giờ 20-8, cầu Nhơn Trạch chính thức được đưa vào khai thác

Theo phương án tổ chức giao thông, giai đoạn 1 (từ nay đến cuối năm 2026), cầu Nhơn Trạch cùng tuyến đường kết nối sẽ khai thác theo hình thức đường ô tô thông thường.

Phía Đồng Nai bố trí 2 làn ô tô và 2 làn hỗn hợp từ ĐT.25B đến cầu Nhơn Trạch. Đáng chú ý, xe máy chỉ được lưu thông đến đường Lý Tự Trọng, tránh tình trạng phương tiện nhỏ chen lấn trên cầu. Tại ba nút giao quan trọng là ĐT.25B, ĐT.769 và Lý Tự Trọng, việc tổ chức giao thông được thực hiện đồng mức, có đèn tín hiệu và biển báo để điều tiết, đảm bảo an toàn.

Về phía TP HCM, ô tô từ cầu Nhơn Trạch sẽ đi thẳng vào nút giao cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây (HLD). Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn và tránh gây quá tải cho tuyến trong giai đoạn đầu, xe tải trên 1,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ tạm thời chưa được phép lưu thông.

Trước đây, người dân Đồng Nai, đặc biệt là khu vực Nhơn Trạch, muốn đi TP HCM thường phải di chuyển qua phà Cát Lái hoặc vòng lên Quốc lộ 51, cả hai hướng này đều thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm. Việc thông xe cầu Nhơn Trạch giúp chia sẻ áp lực giao thông cho các tuyến hiện hữu, rút ngắn quãng đường di chuyển, nhất là trong các khung giờ cao điểm sáng và chiều.

Thông xe cầu Nhơn Trạch: Người dân đi theo lộ trình nào?- Ảnh 3.

Đến cuối năm 2026, cầu Nhơn Trạch và tuyến kết nối sẽ được khai thác theo đúng quy mô cao tốc. Toàn tuyến sẽ có 4 làn cơ giới ở phần lõi, kèm theo đường song hành dành cho xe hỗn hợp

Đây cũng được coi là "lối mở" quan trọng, giúp hàng hóa, nông sản từ các khu vực lân cận Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu thuận tiện hơn khi vận chuyển về TP HCM, thay vì phải phụ thuộc hoàn toàn vào Quốc lộ 51.

Theo kế hoạch, đến cuối năm 2026, cầu Nhơn Trạch và tuyến kết nối sẽ được khai thác theo đúng quy mô cao tốc. Toàn tuyến sẽ có 4 làn cơ giới ở phần lõi, kèm theo đường song hành dành cho xe hỗn hợp. Riêng cầu Nhơn Trạch sẽ bố trí 2 làn xe cơ giới, 2 làn hỗn hợp, có dải phân cách ngăn tách giữa các dòng phương tiện để đảm bảo an toàn.

Khi giai đoạn 2 hoàn thành, đây sẽ là tuyến cao tốc mới, bổ sung quan trọng cho mạng lưới kết nối TP HCM – Đồng Nai, đồng thời giảm tải mạnh mẽ cho cao tốc HLD vốn đã hoạt động gần như quá tải.

Không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại hàng ngày, cầu Nhơn Trạch còn mang ý nghĩa chiến lược trong quy hoạch giao thông vùng Đông Nam Bộ. Tuyến đường này sẽ trở thành một mắt xích quan trọng kết nối trực tiếp với sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai gần. Nhờ vậy, người dân và doanh nghiệp từ TP HCM có thêm lựa chọn di chuyển nhanh chóng, thuận tiện tới sân bay mà không cần đi vòng qua Quốc lộ 51.

Thông xe cầu Nhơn Trạch: Người dân đi theo lộ trình nào?- Ảnh 4.

Hướng tuyến lưu thông khi qua cầu Nhơn Trạch - Ảnh: BAN QLDA Mỹ Thuận

Với việc thông xe ngay trong sáng nay, hàng ngàn người dân khu vực Đồng Nai, TP HCM đã có thêm một lựa chọn di chuyển mới, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại. Về lâu dài, khi toàn tuyến được nâng cấp theo quy mô cao tốc, cầu Nhơn Trạch sẽ trở thành một trong những trục huyết mạch, góp phần tái cấu trúc giao thông khu vực phía Đông TP HCM, giảm tải cho phà Cát Lái và cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Sự kiện này cho thấy hạ tầng giao thông khu vực đang có những bước tiến rõ rệt, không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại tức thời mà còn tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong nhiều năm tới.

cầu Nhơn Trạch TP HCM Vành đai 3 Quốc lộ 51 cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây
