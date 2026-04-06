"Thót tim" với clip ô tô màu đen chuyển làn gây nguy hiểm trên cao tốc

Đoạn camera ghi lại.

Ngày 6-4, đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đ.Q.T. (37 tuổi, ngụ TPHCM) về hành vi điều khiển phương tiện không tuân thủ quy định khi vào đường cao tốc.

Tài xế Đ.Q.T. tại cơ quan công an.

Trước đó, sáng cùng ngày, Cục trưởng Cục CSGT chỉ đạo Đội 6 xác minh về một ô tô có dấu hiệu vi phạm giao thông trên cao tốc.

Theo clip ghi lại, lúc 13 giờ 40 ngày 5-4, trong quá trình lưu thông trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng TPHCM đi Đồng Nai, tài xế lái ô tô màu đen đã liên tục chuyển làn gây nguy hiểm cho các phương tiện khác chạy cùng chiều. Đáng nói, có phương tiện phải giảm tốc đột ngột, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đội 6 sau đó mời tài xế T. về làm việc. Tại đây, lực lượng chức năng xác định tài xế T. đã điều khiển phương tiện không tuân thủ quy định khi vào đường cao tốc, tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông.

Theo Nghị định 168/2024, tài xế T. sẽ bị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.