Xử phạt 30 “quái xế” càn quấy tại cánh đồng điện gió ở Gia Lai

Ngày 6-4, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đã ra quyết định xử phạt 30 trường hợp liên quan đến vụ thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây mất an ninh trật tự tại khu vực cánh đồng điện gió Ia Pết, xã Ia Băng.

Các đối tượng tụ tập, điều khiển xe càn quấy tại cánh đồng điện gió Ia Pết.

Trước đó, báo chí phản ánh về việc nhiều "quái xế" tụ tập, biểu diễn các hành vi nguy hiểm tại khu vực này, gây bức xúc trong dư luận.

Tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 3 đã phối hợp với công an các xã Ia Băng, K’Dang, Kon Gang khẩn trương xác minh, làm rõ các đối tượng. Qua đó xác định vụ việc xảy ra vào chiều 29-3.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã xử phạt 30 trường hợp với tổng số tiền hơn 110 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: điều khiển xe bằng một bánh; không có giấy phép lái xe; chạy xe dàn hàng ngang từ 3 xe trở lên; sử dụng phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn về tiếng ồn; tự ý thay đổi kết cấu xe; giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển…

Ngoài ra, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục xác minh, triệu tập các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.

Việc xử lý kiên quyết nhằm lập lại trật tự, bảo đảm an toàn giao thông và giữ gìn môi trường lành mạnh cho khu vực cánh đồng điện gió Ia Pết – điểm đến đang thu hút đông du khách tại địa phương.

Phát hiện cả xe tải chở thuốc lá ngoại không rõ nguồn gốc tại Gia Lai Ngày 6-4, Công an tỉnh Gia Lai cho biết các lực lượng chức năng vừa phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển số lượng lớn thuốc lá ngoại không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai bắt giữ xe tải vận chuyển hơn 224.000 bao thuốc lá ngoại không giấy tờ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 2-4, tại Trạm CSGT Tuy Phước (xã Tuy Phước), lực lượng gồm Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát 50E-646.49 đang lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc. Thời điểm kiểm tra, phương tiện do Đ.Q.T (SN 1996; trú xã An Lương, tỉnh Gia Lai) điều khiển, trên xe còn có N.H.B (SN 1988; trú phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 224.810 bao thuốc lá do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ các đối tượng cùng toàn bộ tang vật để tiếp tục điều tra.



