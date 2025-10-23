HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

"Thứ 2 tích cực, thứ 6 vui vẻ" là hai thứ gì mà học sinh TP HCM phát cuồng?

Đặng Trinh

(NLĐO)- Nhiều trường học dành ra một ngày đặc biệt trong tuần để chiều học sinh, cho phép các em được một ngày không mặc đồng phục.

"Thứ 6 vui vẻ" là ngày cuối tuần đặc biệt được nhiều trường phổ thông ở TP HCM dành ra để "chiều" học sinh, cho phép các em có một ngày được thoải mái một chút, tự do thể hiện cá tính, sáng tạo một chút. 

Trong ngày đặc biệt đó, học sinh ở nhiều trường có thể được mặc đồ tự do theo sở thích cá nhân, miễn là lịch sự, phù hợp với môi trường học đường. 

Một số trường cho phép học sinh mặc đồng phục của lớp, tự tin thể hiện "màu cờ sắc áo" của lớp mình. Có trường học cho phép học sinh nữ được đi giày cao gót một bữa hoặc tô nhẹ một chút son môi...

Tại Trường THPT Đào Sơn Tây-TP HCM, "Ngày thứ Sáu vui vẻ" được nhà trường gọi là ngày đặc biệt trong tuần, cho phép học sinh thay thế mặc áo đồng phục nhà trường bằng áo đồng phục của lớp. 

"Thứ 2 tích cực, thứ 6 vui vẻ" là hai thứ gì mà học sinh TP HCM phát cuồng? - Ảnh 1.

Ngày thứ 2 tích cực ở Trường THPT Nguyễn Công Trứ

Ở ngày này, học sinh được mặc đồng phục lớp khi có sự đồng thuận, thống nhất thực hiện trong cả lớp. Với các điều kiện như áo lớp cần có thông tin tên lớp, đảm bảo thẩm mỹ, lịch sự, phù hợp với môi trường học đường; khuyến khích sử dụng slogan nhằm cỗ vũ tinh thần học tập, đoàn kết, tiến bộ. Áo có thể bỏ vào quần hoặc không tùy trang phục cụ thể nhưng đảm bảo tính thẩm mỹ, thống nhất cho cả lớp...

Khi những lỗi sai được coi là một phần của học tập

Không những có "Ngày thứ 6 vui vẻ", gần đây "Ngày thứ 2 tích cực" cũng khiến nhiều học sinh TP HCM phát cuồng. Ở ngày này, những lỗi sai của học sinh đều có cơ hội để sửa chữa. 

Thay vì những sáng hoặc chiều thứ 2 với những tiết chào cờ theo khuôn mẫu lâu nay. "Ngày thứ 2 tích cực" của học sinh Trường THPT Nguyễn Công Trứ-TP HCM cũng khiến các học sinh trầm trồ. 

Cụ thể, thay vì có các biện pháp phạt những học sinh vi phạm nội quy nhà trường làm mất điểm rèn luyện cá nhân và điểm thi đua lớp thì nhà trường đã cho triển khai hình thức khắc phục mới để lấy lại điểm rèn luyện chính là kỷ luật tích cực được áp dụng trong nhà trường. 

Học sinh Trường THPT Nguyễn Công Trứ trình bày các tiết mục trong "Ngày thứ 2 tích cực"

Cụ thể, ở "Ngày thứ hai tích cực này", căn cứ vào kết quả thi đua tập thể lớp ở 4 tuần trong tháng, giáo viên chủ nhiệm 2 lớp xếp hạng cuối cùng của khối sáng hoặc khối chiều sẽ phụ trách nội dung chương trình tiết hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp định kỳ và phân công những học sinh bị trừ điểm rèn luyện ở lớp sẽ phụ trách hoặc tham gia tổ chức vào tiết sinh hoạt dưới cờ từ tuần thứ 2 của tháng sau. 

Theo lãnh đạo nhà trường, những học sinh này sẽ được giao thực hiện nội dung, công việc liên quan phù hợp theo các chủ đề do chính các em lên ý tưởng và thực hiện, có sự giám sát của giáo viên chủ nhiệm. 

Chẳng hạn như thứ 2 đầu tuần vừa qua đúng vào ngày 20-10, các em đã lên ý tưởng, diễn kịch, đố vui, diễn văn nghệ về chủ đề "Ngày Phụ nữ Việt Nam". 

Chính quá trình lên ý tưởng, bắt tay nhau cùng làm, cùng "chuộc lỗi" khiến các em gắn kết với nhau hơn, suy nghĩ tích cực hơn. Không những nhận ra những hạn chế cần sửa đổi, có cơ hội được sửa đổi. 

Nhà trường mong muốn các em được thể hiện sự sáng tạo, tinh thần đoàn kết, gắn bó với nhau. Khi các hành vi tích cực trong văn hóa ứng xử, tôn trọng sự khác biệt của cá nhân phù hợp trong môi trường học đường được lan tỏa. 

Chỉ khi coi những lỗi sai như một phần của quá trình học thì kỷ luật dù là biện pháp gì cũng mới thực sự hiệu quả, góp phần xây dựng trường học hạnh phúc, học sinh tích cực. 


THPT Nguyễn Công Trứ thứ 2 thứ 6 vui vẻ
