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THƯ ĐẢNG ỦY - BAN BIÊN TẬP GỬI BẠN ĐỌC: Những lời gửi lại

Kính thưa Quý bạn đọc!

Trên tay bạn đọc là kỳ báo số 10.786. Hôm nay, sau gần 51 năm hoạt động, Báo Người Lao Động chính thức dừng xuất bản theo chủ trương sắp xếp, tổ chức lại hệ thống báo chí TP HCM.

Khép lại một tờ báo không chỉ là khép lại một pháp nhân.

Đó là khép lại hành trình của một thương hiệu báo chí đã đồng hành với TP HCM và đất nước qua hơn nửa thế kỷ; là nơi nhiều thế hệ người làm Báo Người Lao Động đã gửi gắm tuổi trẻ, trí tuệ và đam mê nghề nghiệp; là nơi hàng chục triệu bạn đọc đã tìm thấy trên mỗi trang báo những thông tin trung thực, những tiếng nói sẻ chia và niềm tin vào những điều tốt đẹp.

Ra đời sau ngày đất nước thống nhất, từ tiếng nói của người lao động và tổ chức Công đoàn, Báo Người Lao Động lớn lên cùng công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước. Suốt 51 năm qua, dù xã hội không ngừng đổi thay, dù báo chí chuyển mình từ những trang báo in đến kỷ nguyên truyền thông số, điều Báo Người Lao Động luôn gìn giữ vẫn là sứ mệnh phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đồng hành với bạn đọc và góp phần xây dựng một xã hội công bằng, nhân văn.

Hơn nửa thế kỷ, Báo Người Lao Động đã hòa nhịp cùng hơi thở cuộc sống từng phút, từng giờ. Từ công trường, nhà máy, khu công nghiệp đến bệnh viện, trường học, công đường; từ những vùng thiên tai, dịch bệnh đến biên giới, hải đảo; từ những diễn đàn góp ý, phản biện và xây dựng chính sách đến những mái nhà đang oằn mình trước khó khăn. Chúng tôi đã chứng kiến những nụ cười và nước mắt, những mất mát và hy vọng, những phận người tưởng chừng rơi vào bế tắc nhưng rồi được nâng đỡ bởi tình người và sự sẻ chia của cộng đồng.

Ở thời khắc đặc biệt này, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả mọi người!

Xin tri ân các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nhân viên và cộng tác viên đã dành những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời mình để xây dựng nên Báo Người Lao Động; xin cảm ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự đồng hành của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; xin tri ân hàng chục triệu bạn đọc đã đồng hành, sẻ chia và tiếp sức cho chúng tôi trên suốt hành trình 51 năm qua. Chính sự tin yêu ấy đã làm nên giá trị và ý nghĩa tồn tại của Báo Người Lao Động.

Khi khép lại hành trình của một tờ báo cũng là lúc đội ngũ những người làm nghề đứng trước một ngã rẽ mới của cuộc đời. Mỗi người rồi phải tiếp tục một công việc, một hành trình khác nhau. Có thể sẽ vất vả, khó khăn. Nhưng chúng tôi tin rằng ở bất cứ nơi đâu, những người từng là một phần của Báo Người Lao Động vẫn giữ bên mình ngọn lửa đam mê của nghề báo, luôn tôn trọng sự thật, đề cao trách nhiệm và lòng nhân ái.

Từ ngày mai, trên các sạp báo sẽ không còn Báo Người Lao Động, song chúng tôi hy vọng, trong ký ức của bạn đọc vẫn còn những trang báo đã từng đồng hành với cuộc sống; vẫn còn những lá cờ Tổ quốc đã được trao đi; vẫn còn những mùa Mai Vàng rực rỡ; vẫn còn những học sinh được tiếp sức đến trường; vẫn còn những phận đời được cộng đồng dang tay nâng đỡ từ những bài viết của chúng tôi.

Và nếu nhiều năm sau, ở một nơi nào đó, bất chợt ai nhắc đến cái tên "Người Lao Động", chúng tôi chỉ mong người ấy sẽ mỉm cười và nhớ rằng: Đã từng có một tờ báo luôn nỗ lực sống trung thực với nghề, tận tụy với bạn đọc và hết lòng vì sự phát triển của TP HCM, của đất nước!

Đó là niềm tự hào lớn nhất của các thế hệ người làm Báo Người Lao Động.

Kính thư!

ĐẢNG ỦY - BAN BIÊN TẬP BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG

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