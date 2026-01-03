Thủ đô Venezuela vang động vì nhiều tiếng nổ và tiếng máy bay tầm thấp

Theo hãng tin AP, các vụ nổ và tiếng máy bay được người dân nghe thấy lúc 2 giờ sáng 3-1 theo giờ địa phương, khiến nhiều người vội vàng đổ ra đường hoặc bỏ chạy.

Nguyên nhân gây ra các vụ nổ vẫn chưa được làm rõ.

Chính phủ Venezuela, Lầu Năm Góc và Nhà Trắng hiện vẫn chưa đưa ra phản hồi nào trước các yêu cầu bình luận của AP.

Người dân đang đi bộ trên đường phố thủ đô Caracas - Venezuela đã bỏ chạy khi nghe những tiếng nổ rạng sáng 3-1 - Ảnh: AP

Đoạn video do đài Al Jazeera thu được cho thấy những quả cầu lửa và khói dày đặc bốc lên từ một công trình nằm cạnh một vùng nước ở Caracas vào sáng sớm 3-1.

Phóng viên Al Jazeera, đưa tin từ Chile, cho biết vụ nổ xảy ra gần hoặc xung quanh Fortuna, căn cứ quân sự chính ở Caracas.

“Fortuna là một căn cứ quân sự quan trọng. Theo báo cáo, một loạt tiếng nổ đã được nghe thấy khắp khu vực, sau đó là mất điện” - phóng viên này cho hay.

Trong hai hình ảnh được AP đăng tải, một cột khói bốc lên từ sân bay La Carlota ở Caracas, được cho là sau khi người dân nghe các tiếng nổ và tiếng máy bay.

Còn theo một số nhân chứng nói với tờ Guardian, ngoài các tiếng nổ và máy bay, họ cũng nghe thấy những “tiếng động lớn”. Một phần phía Nam của thành phố đã bị mất điện.

Khói bốc lên từ sân bay La Carlota ở thủ đô Caracas của Venezuela rạng sáng 3-1, trong khi một phần thành phố chìm trong bóng tối - Ảnh: AP

Trong khi đó, đài CNN cho biết một nhóm phóng viên của họ đang có mặt tại Caracas đã chứng kiến các vụ nổ, trong đó vụ nổ đầu tiên bắt đầu lúc 1 giờ 50 phút sáng (giờ địa phương).

“Một trận gió mạnh đến nỗi cửa sổ nhà tôi rung cả lên sau đó” - phóng viên Osmary Hernandez của CNNE (CNN tiếng Tây Ban Nha) cho biết.

Một số phóng viên khác cho biết tiếng máy bay xuất hiện sau các tiếng nổ.

Một video do CNN thu được và xác minh cho thấy hai cột khói bốc lên bầu trời đêm giữa ánh đèn thành phố, với ánh sáng màu cam ở chân một trong 2 cột khói. Tiếp sau đó là một tia sáng lóe lên ở vị trí khác, theo sau là tiếng nổ trầm đục.

Thủ đô Caracas của Venezuela rạng sáng 3-1 với những cột khói bốc lên từ phía sân bay La Carlota, sau khi người dân nghe thấy các tiếng nổ - Ảnh: AP

Các hãng tin Efecto Cocuyo và Tal Cual Digital của Venezuela đưa tin tiếng nổ cũng được nghe thấy ở bang La Guaira phía Bắc Caracas và trên bờ biển của đất nước, cũng như tại Higuerote, một thành phố ven biển thuộc bang Miranda.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh quân đội Mỹ những ngày gần đây nhắm mục tiêu vào các tàu bị cáo buộc là buôn lậu ma túy.

Hôm 2-1, Venezuela tuyên bố sẵn sàng đàm phán về một thỏa thuận với Mỹ để chống lại nạn buôn bán ma túy .