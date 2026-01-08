Thu giữ 2 tấn dầu ăn, mỡ heo bẩn sắp tuồn ra thị trường

Chiều 8-1, thông tin từ Công an xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đơn vị đã phát hiện, ngăn chặn 1 vụ thu gom dầu ăn và mỡ heo đã qua sử dụng để chuẩn bị bán ra thị trường.

Trước đó vào khoảng 14 giờ, ngày 7-1, công an xã Phước Giang phát hiện khu vực sân nhà ông P.Q.K. (59 tuổi, ngụ ở thôn Long Bàn Bắc) số lượng lớn dầu ăn, mỡ heo đã qua sử dụng và nhớt thải được thu mua, tàng trữ trái quy định.

Số lượng dầu ăn, mỡ heo đã qua sử dụng được phát hiện

Qua đong đếm, lực lượng chức năng xác định số dầu ăn đã qua sử dụng là 62 can/khối lượng khoảng 1,57 tấn; mỡ heo đã qua sử dụng khoảng 0,39 tấn/15 can và số nhớt đã qua sử dụng (chất thải nguy hại) khoảng 100kg/4 can, cùng nhiều can nhựa rỗng và dụng cụ phục vụ việc sang chiết, cân đo.

Làm việc với cơ quan Công an, ông P.Q.K. khai nhận thu mua dầu ăn, mỡ heo đã qua sử dụng từ các cơ sở kinh doanh ăn uống, lò quay heo để bán lại kiếm lời… với tổng trị giá tang vật xác định ban đầu hơn 13,5 triệu đồng.

Theo đó Công an xã Phước Giang đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện liên quan để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.



