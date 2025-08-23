HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Môi trường

Thu gom hơn 1 tấn rác thải trong “Ngày thứ Bảy tình nguyện” ở Phú Quốc

Tin - ảnh: Tiến Tùng – Văn Niệm

(NLĐO) - Đây là hoạt động thiết thực nhằm làm sạch môi trường sống, góp phần giữ gìn cảnh quan sáng, xanh - sạch - đẹp trên địa bàn Phú Quốc

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và 27 năm Ngày Thành lập lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam (28.8.1998 - 28.8.2025), ngày 23-8, Hải đội 422, Hải đoàn 42 và Hải đội 401 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phối hợp với Đoàn Thanh niên đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) tổ chức "Ngày thứ Bảy tình nguyện" tiến hành tổng dọn vệ sinh, làm sạch cảnh quan môi trường tại cảng đơn vị và khu vực bờ biển Cảng An Thới.

“Ngày thứ Bảy tình nguyện” đã thu gom hơn 1 tấn rác thải ở Phú Quốc - Ảnh 1.

Quang cảnh phát động “Ngày thứ Bảy tình nguyện” ở Phú Quốc

“Ngày thứ Bảy tình nguyện” đã thu gom hơn 1 tấn rác thải ở Phú Quốc - Ảnh 2.

“Ngày thứ Bảy tình nguyện” đã thu gom hơn 1 tấn rác thải ở Phú Quốc - Ảnh 3.

Cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động ý nghĩa tại Phú Quốc

“Ngày thứ Bảy tình nguyện” đã thu gom hơn 1 tấn rác thải ở Phú Quốc - Ảnh 4.

“Ngày thứ Bảy tình nguyện” đã thu gom hơn 1 tấn rác thải ở Phú Quốc - Ảnh 5.

“Ngày thứ Bảy tình nguyện” đã thu gom hơn 1 tấn rác thải ở Phú Quốc - Ảnh 6.

Cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên tổng dọn vệ sinh rác thải

Với tinh thần xung kích, trách nhiệm vì cộng đồng của hơn 60 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, đơn vị đã tiến hành thu gom hơn 1 tấn rác thải các loại (chủ yếu là túi ni-lông, chai nhựa, rác sinh hoạt,...) và đưa đi xử lý đúng nơi quy định. 

Đây là hoạt động thiết thực nhằm làm sạch môi trường sống, góp phần giữ gìn cảnh quan sáng, xanh - sạch - đẹp trên địa bàn Phú Quốc.

Trung tá Phan Tiến Tùng, Chính trị viên Hải đội 422, nhấn mạnh: "Hoạt động tổng dọn vệ sinh không chỉ góp phần xây dựng doanh trại chính quy, môi trường cảnh quan trong lành mà còn lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường biển, nâng cao ý thức cộng đồng trong việc hạn chế rác thải, giữ gìn biển đảo quê hương xanh sạch, bền vững; đồng thời thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân - dân trên địa bàn đóng quân".

Tin liên quan

Bồi dưỡng tiếng Khmer cho lực lượng cảnh sát biển

Bồi dưỡng tiếng Khmer cho lực lượng cảnh sát biển

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vừa bế giảng lớp bồi dưỡng tiếng Khmer năm 2025 cho cán bộ, chiến sĩ.

Hải đội 202 Cảnh sát biển: Lan tỏa hiệu quả công tác Dân vận

(NLĐO)- Hải đội 202 đã trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua quyết thắng và "Dân vận khéo"

Vùng Cảnh sát biển 4 liên tiếp lập công trên vùng biển Tây Nam

(NLĐO) - Đây là những chiến công liên tiếp của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 khi bắt giữ trên 300.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

môi trường sống cảnh sát biển Cách mạng Tháng Tám cảnh sát biển việt nam tỉnh an giang môi trường biển bảo vệ môi trường Phú Quốc
