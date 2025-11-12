HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Thu hồi hơn 500ha làm dự án Khu đô thị mới Tu Bông của Sun Group

Kỳ Nam

(NLĐO)- UBND xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo thu hồi gần 503ha đất với 1.600 trường hợp bị ảnh hưởng để làm Khu đô thị mới Tu Bông

Theo thông báo này, địa điểm thu hồi ở xã Vạn Thắng với diện tích 503ha của 3.423 thửa đất. Lý do thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị mới Tu Bông.

Kế hoạch, việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm sẽ được thực hiện trong năm 2025 và 2026.

Thời gian thực hiện thu hồi đất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp, kể từ ngày ban hành thông báo thu hồi đất.

Dự án dự kiến sẽ bố trí tái định cư cho 50 trường hợp tại Khu tái định cư Vạn Thắng, giai đoạn 1.

- Ảnh 1.

Khu đô thị mới Tu Bông do Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc và Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long (thuộc Tập đoàn Sun Group) làm chủ đầu tư

Dự án Khu đô thị mới Tu Bông được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 30-6. Chủ đầu tư dự án là liên danh Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc và Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long (thuộc Tập đoàn Sun Group).

Dự án Khu đô thị mới cao cấp Tu Bông có quy mô lớn, với diện tích hơn 2.579 ha, dân số khoảng 74.700 người, triển khai tại các xã Vạn Thắng, Tu Bông và Đại Lãnh.

Dự án gồm 1.002 căn nhà ở liên kế, 609 căn biệt thự, 3.812 căn hộ chung cư, 1.130 căn nhà ở xã hội cùng hệ thống công trình dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, cơ sở lưu trú và hạ tầng công cộng.

Tổng mức đầu tư của dự án hơn 43.000 tỉ đồng.

Tin liên quan

Sun Group khởi công khu đô thị hơn 17.000 tỉ đồng tại Khánh Hòa

Sun Group khởi công khu đô thị hơn 17.000 tỉ đồng tại Khánh Hòa

(NLĐO) - Dự án Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang quy mô hơn 226 ha, tổng mức đầu tư hơn 17.000 tỉ đồng do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư

Sun Group trúng thầu dự án 17.330 tỉ đồng ở Nha Trang

(NLĐO)- UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thuộc Sun Group thực hiện dự án Khu đô thị hỗn hợp TP Nha Trang trị giá 17.330 tỉ đồng

Sun Group đầu tư 4 dự án vào Vân Phong, tổng vốn 56.000 tỉ đồng

(NLĐO) - UBND tỉnh Khánh Hòa có thông báo ủng hộ, thống nhất chủ trương đối với các đề xuất của Tập đoàn Sun Group đầu tư tại Khu kinh tế Vân Phong.

tỉnh Khánh Hòa dự án Khu đô thị Sun Group Khu đô thị mới Tu Bông
