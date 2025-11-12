Thu hồi hơn 500ha làm dự án Khu đô thị mới Tu Bông của Sun Group

Theo thông báo này, địa điểm thu hồi ở xã Vạn Thắng với diện tích 503ha của 3.423 thửa đất. Lý do thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị mới Tu Bông.

Kế hoạch, việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm sẽ được thực hiện trong năm 2025 và 2026.

Thời gian thực hiện thu hồi đất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp, kể từ ngày ban hành thông báo thu hồi đất.

Dự án dự kiến sẽ bố trí tái định cư cho 50 trường hợp tại Khu tái định cư Vạn Thắng, giai đoạn 1.

Khu đô thị mới Tu Bông do Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc và Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long (thuộc Tập đoàn Sun Group) làm chủ đầu tư

Dự án Khu đô thị mới Tu Bông được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 30-6. Chủ đầu tư dự án là liên danh Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc và Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long (thuộc Tập đoàn Sun Group).

Dự án Khu đô thị mới cao cấp Tu Bông có quy mô lớn, với diện tích hơn 2.579 ha, dân số khoảng 74.700 người, triển khai tại các xã Vạn Thắng, Tu Bông và Đại Lãnh.

Dự án gồm 1.002 căn nhà ở liên kế, 609 căn biệt thự, 3.812 căn hộ chung cư, 1.130 căn nhà ở xã hội cùng hệ thống công trình dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, cơ sở lưu trú và hạ tầng công cộng.

Tổng mức đầu tư của dự án hơn 43.000 tỉ đồng.