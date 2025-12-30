HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tiêu hủy hơn 5.000 sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm ở Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Sau cuộc rà soát của lực lượng chức năng, hàng ngàn sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm tại Quảng Trị đã bị xử lý trong một buổi sáng, theo đúng quy định.

Hơn 5 . 000 Mỹ phẩm bị tiêu hủy tại Quảng Trị: Thực trạng và nguyên nhân - Ảnh 1.

Tài sản được tập kết và xử lý tại bãi rác

Ngày 30-12, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị cho biết Hội đồng Tiêu hủy tài sản của đơn vị vừa tổ chức họp, thống nhất phương án và tiến hành tiêu hủy số tang vật vi phạm hành chính đã bị tịch thu theo quy định.

Theo đó, số hàng hóa bị tiêu hủy gồm 5.005 đơn vị sản phẩm, chủ yếu là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, các loại thực phẩm, bia chai và một số sản phẩm thời trang như áo, quần, với tổng trị giá gần 270 triệu đồng.

Đây đều là các mặt hàng vi phạm quy định về lưu thông trên thị trường, như hàng nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp, hàng quá hạn sử dụng, không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Toàn bộ số hàng hóa vi phạm đã được đưa đi tiêu hủy tại bãi rác chung Đồng Hới - Bố Trạch (xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị). 

Quá trình tiêu hủy diễn ra dưới sự giám sát chặt chẽ của các thành viên Hội đồng Tiêu hủy, bảo đảm thực hiện đúng quy trình, an toàn và không để xảy ra tình trạng thất thoát tài sản trong suốt quá trình thực hiện.

Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị, việc tiêu hủy tang vật vi phạm nhằm kịp thời loại bỏ hàng hóa không bảo đảm chất lượng ra khỏi thị trường, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ gìn trật tự trong hoạt động thương mại trên địa bàn.

Quảng Trị quản lý thị trường mỹ phẩm mỹ phẩm nhập lậu mỹ phẩm trôi nổi hàng hóa vi phạm
