Thu hơn 3 tỉ đồng từ phiên livestream đặc sản An Giang

Chương trình do Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư An Giang cùng nền tảng TikTok tổ chức tại An Giang từ ngày 28 đến 30-6.

Chương trình có sự tham gia của hơn 10 nhà sáng tạo nội dung, bán sản phẩm (đặc sản đường thốt nốt, mắm cá linh, gạo, khô cá lóc, muối tôm…) của hơn 20 doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại địa phương. Đại diện nhãn hàng gạo ruộng tôm APG Eco cho biết đã bán được khoảng 50 tấn gạo, doanh thu khoảng 30.000 USD.



Các nhà sáng tạo nội dung livestream nông sản, đặc sản An Giang

Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, cho biết chương trình xúc tiến thương mại trên nền tảng số ưu tiên các sản phẩm đặc trưng vùng miền, sản phẩm có câu chuyện gắn với văn hóa bản địa. Cả nước hiện có hơn 120.000 sản phẩm OCOP, tới đây sẽ tiếp tục được lựa chọn để bán hàng qua nền tảng số này.