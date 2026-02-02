HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thu hút vốn FDI chất lượng

MINH CHIẾN

Việt Nam sẽ tập trung thu hút vốn FDI có chọn lọc, ưu tiên các dự án quy mô lớn, sử dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục là điểm sáng trong năm 2025. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng số vốn FDI đầu tư vào Việt Nam năm 2025 đạt 38,42 tỉ USD - tăng 0,5% so với năm 2024. Đáng chú ý, số vốn FDI thực hiện cả năm ước đạt 27,62 tỉ USD - tăng 9% so với năm trước và xác lập mức cao nhất trong giai đoạn 2021-2025.

TP HCM dẫn đầu cả nước

Theo Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Tài chính, dòng vốn FDI năm 2025 tập trung vào 31 tỉnh, thành phố. Trong đó, TP HCM tiếp tục là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài khi thu hút hơn 7 tỉ USD vốn FDI - tăng 5,8% so với năm ngoái. Tỉnh Bắc Ninh xếp sau với gần 5,7 tỉ USD. Trong khi đó, TP Hà Nội đứng thứ ba với hơn 4,4 tỉ USD. Nhóm địa phương thu hút vốn FDI tốt tiếp theo gồm Đồng Nai, Tây Ninh và Hải Phòng.

Xét theo đối tác, năm 2025, trong 113 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Singapore đứng đầu với hơn 9,39 tỉ USD - chiếm 24,45% tổng vốn đăng ký. Trung Quốc xếp thứ hai với gần 5,7 tỉ USD - tương đương 14,8%, tăng 20,4% so với năm trước. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Hàn Quốc, Nhật Bản…

Một số dự án FDI nổi bật trong năm 2025 có thể kể đến như: Tại Phú Thọ có Amata Việt Nam Public Company Limited, doanh nghiệp Thái Lan đầu tư 185,2 triệu USD xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu Công nghiệp Đoan Hùng. Ở Bắc Ninh, dự án Công nghệ kỹ thuật cao HI-P Việt Nam của HI-P International (Singapore) tăng vốn thêm 38 triệu USD, nâng tổng vốn đăng ký lên 88 triệu USD. Trong khi đó, tại Đồng Nai, HS Hyosung Advanced Materials (Hàn Quốc) góp vốn, mua cổ phần Công ty TNHH HS Hyosung Việt Nam với tổng giá trị hơn 180,8 triệu USD...

Thu hút vốn FDI chất lượng - Ảnh 1.

Phú Thọ đặt mục tiêu năm 2026 thu hút trên 1,1 tỉ USD vốn FDI. Trong ảnh: Công nhân làm việc tại một doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Ảnh: MINH DŨNG

Theo bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê - Bộ Tài chính, việc thu hút vốn FDI vào Việt Nam trong năm qua diễn ra trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn bất định, như tăng trưởng chậm lại, xu hướng bảo hộ thương mại và tái cấu trúc chuỗi cung ứng sau đại dịch COVID-19... Dù vậy, Việt Nam vẫn duy trì dòng vốn FDI ở mức cao, cho thấy vị thế ngày càng rõ nét trong mạng lưới sản xuất và đầu tư ở khu vực.

Với tổng vốn FDI đăng ký đạt khoảng 38,42 tỉ USD, theo bà Hương, kết quả này phản ánh niềm tin của nhà đầu tư quốc tế vào môi trường kinh doanh, ổn định chính trị - xã hội và triển vọng tăng trưởng trung hạn, dài hạn của Việt Nam. "Dòng vốn này góp phần mở rộng sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu, tăng trưởng kinh tế, đồng thời nâng dần trình độ công nghệ, quản trị và mức độ tham gia của doanh nghiệp Việt trong chuỗi giá trị toàn cầu" - bà Hương đánh giá.

Giữ vững vị thế điểm đến đầu tư hấp dẫn

Với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hoàn thiện thể chế, nâng cao tính hiệu quả trong hỗ trợ cho doanh nghiệp - những yếu tố được nhà đầu tư quốc tế quan tâm. Theo Nghị quyết 01 về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026, Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành liên quan xây dựng cơ chế hiệu quả để thu hút vốn FDI có chọn lọc, gắn với việc chuyển giao, học hỏi và tiếp thu công nghệ, nâng cao năng lực nội sinh về công nghệ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh Việt Nam tiếp tục là điểm sáng trong thu hút vốn FDI, thuộc nhóm 15 quốc gia đang phát triển thu hút nguồn vốn này lớn nhất thế giới. Năm 2026 và giai đoạn tới, Việt Nam sẽ tập trung thu hút vốn FDI có chọn lọc, ưu tiên các dự án quy mô lớn, sử dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

Việt Nam cũng sẽ có giải pháp tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp FDI, để cùng tham gia sâu hơn chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Ông TRẦN DUY ĐÔNG, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ:

Chuyển trọng tâm thu hút đầu tư

Trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu năm 2026 thu hút trên 1,1 tỉ USD vốn FDI, tập trung vào các dự án công nghiệp công nghệ cao, công nghệ xanh, bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ và năng lượng sạch.

Phú Thọ sẽ điều chỉnh cách làm trong việc thu hút đầu tư, chuyển trọng tâm từ số lượng sang chất lượng. Cụ thể, tỉnh sẽ ưu tiên các dự án ứng dụng công nghệ tiên tiến và thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, Phú Thọ tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, tăng tính minh bạch của môi trường kinh doanh.

Ngoài ra, chúng tôi cũng chú trọng đầu tư hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp và nâng cao tay nghề lao động nhằm đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư lớn.

TS NGUYỄN QUỐC VIỆT, giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội:

Chú trọng nâng cấp hạ tầng

Năm 2026, Việt Nam cần chuyển mạnh sang thu hút FDI có chọn lọc, ưu tiên chất lượng thay vì số lượng. Trong đó, trọng tâm là các dự án công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh; đồng thời hạn chế ngành thâm dụng lao động, tiêu hao năng lượng. Ưu đãi đầu tư cần gắn với cam kết chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và liên kết với doanh nghiệp trong nước. Bên cạnh việc cải thiện thể chế thì cần bảo đảm chính sách ổn định, minh bạch và thực thi thống nhất giữa các cấp.

Đáng chú ý, Việt Nam phải nâng cấp hạ tầng logistics, năng lượng sạch, hạ tầng số; phát triển nguồn nhân lực kỹ năng cao và công nghiệp hỗ trợ để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn chuỗi cung ứng.


