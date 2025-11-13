HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Bệnh viện K làm rõ thông tin về thuốc ung thư Pembroria của Nga

N.Dung

(NLĐO) - Bệnh viện K cho biết thuốc điều trị ung thư Pembroria, có cùng hoạt chất với Keytruda nhưng giá rẻ hơn, đã được cấp phép lưu hành tại Việt Nam.

Trước thông tin về việc lưu hành thuốc điều trị ung thư Pembroria (hoạt chất Pembrolizumab), tối 13-11, Bệnh viện K đã ra thông báo về thuốc này. Theo đó, Pembrolizumab là tên hoạt chất (thành phần có tác dụng) được phát minh bởi hãng MSD của Mỹ có tên thương mại Keytruda, lọ 100mg/4ml.

img

Pembrolizumab chủ yếu được nhập khẩu dưới tên thương mại Keytruda. Ảnh: Internet

Pembrolizumab có bản chất là một kháng thể đơn dòng kháng PD-1 và là một thuốc sinh học được chỉ định cho một số loại ung thư, thuộc nhóm điều trị miễn dịch. Thuốc được dùng bằng cách truyền tĩnh mạch tại cơ sở y tế.

Keytruda đã được Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cấp phép lưu hành tại Việt Nam từ năm 2017. Hiện nay, Keytruda được Bộ Y tế phê duyệt 14 chỉ định, bao gồm: U hắc bào ác tính, ung thư phổi không tế bào nhỏ, u lympho Hodgkin kinh điển, ung thư biểu mô đường tiết niệu, ung thư tế bào vảy đầu và cổ, ung thư dạ dày, ung thư có tình trạng mất ổn định vi vệ tinh mức độ cao, ung thư cổ tử cung, ung thư biểu mô tế bào gan, ung thư đại trực tràng có tình trạng mất ổn định vi vệ tinh mức độ cao hoặc khiếm khuyết trong sửa chữa bắt cặp sai, u lympho tế bào B lớn trung thất nguyên phát, ung thư thực quản, ung thư vú bộ ba âm tính, ung thư biểu mô tế bào thận.

Giá thuốc Keytruda hiện tại khoảng 62 triệu đồng/lọ. Thuốc có chương trình hỗ trợ miễn phí một phần dành cho bệnh nhân ung thư đủ điều kiện theo quyết định số 2205/QĐ-BYT ngày 2-7-2025 của Bộ Y tế.

Chương trình hỗ trợ nêu trên đang được triển khai tại Bệnh viện K và nhiều bệnh viện khác trên toàn quốc. Với chương trình này, chi phí tối đa cho một chu kỳ điều trị của bệnh nhân khoảng 62 triệu đồng với liều 200mg (2 lọ) và một số chu kỳ có thể được miễn phí hoàn toàn, tùy theo mức hỗ trợ mà người bệnh được xét duyệt.

Theo thông tin từ Bệnh viện K, ngày 31-10 vừa qua, Cục Quản lý Dược đã cấp giấy đăng ký lưu hành cho thuốc Pembroria, với hoạt chất pembrolizumab, dạng lọ 100 mg/4 ml, do Công ty Limited Liability "PK-137", Liên bang Nga, sản xuất.

Pembroria là thuốc sinh học có cùng hoạt chất với thuốc Keytruda, được phê duyệt cho các chỉ định: U hắc tố, ung thư biểu mô phổi không tế bào nhỏ, ung thư biểu mô tế bào vảy đầu và cổ, u lympho Hodgkin kinh điển, ung thư biểu mô đường tiết niệu, ung thư biểu mô thực quản...

img

Bộ Y tế vừa cấp phép lưu hành thuốc ung thư Pembroria (Nga), có hoạt chất Pembrolizumab

Bệnh viện K cho biết thêm giá dự kiến của thuốc Pembroria khoảng 18 triệu đồng/lọ, với liều thường dùng là 2 lọ cho một chu kỳ điều trị. Như vậy, chi phí cho một chu kỳ điều trị của bệnh nhân khoảng 36 triệu đồng với liều 200 mg (2 lọ). Hiện Bệnh viện K đang có kế hoạch mua sắm thuốc Pembroria để đưa vào sử dụng cho bệnh nhân trong thời gian tới.

Bệnh viện K khẳng định, không phải người bệnh nào mắc các bệnh ung thư được liệt kê ở trên cũng được chỉ định dùng Pembrolizumab. Việc sử dụng pembrolizumab còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: thể trạng người bệnh, loại đột biến của khối u, giai đoạn bệnh... được đánh giá bởi các bác sĩ chuyên khoa ung thư.

Theo thống kê, tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 182.600 ca ung thư mới, 122.700 ca tử vong và hơn 350.000 người đang sống chung với bệnh.

Bệnh K là cơ sở y tế chuyên khoa hàng đầu cả nước về phòng chống và điều trị bệnh ung thư. Bệnh viện K có hơn 20.000 người điều trị tại bệnh viện, số lượng người dân đến khám chữa hơn 500.000 người/năm và xu hướng ngày càng tăng.

Tin liên quan

Thuốc ung thư vừa được cấp phép tại Việt Nam: Có phải thuốc mới?

Thuốc ung thư vừa được cấp phép tại Việt Nam: Có phải thuốc mới?

(NLĐO) - Việt Nam hiện lưu hành 99 thuốc trị ung thư. Thuốc mới cấp phép là kháng thể đơn dòng, cơ chế giống sản phẩm gốc của Mỹ được cấp phép từ năm 2017.

Tìm ra loại thuốc đầu tiên chống được "RNA bất tử" của ung thư

(NLĐO) - Công trình mới nhắm vào RNA TERRA, thứ mà một số loại ung thư hung hãn lợi dụng để trốn tránh cái chết tự nhiên.

Bệnh viện Chợ Rẫy dùng kỹ thuật mới cứu người phụ nữ bị ung thư vú

(NLĐO) - Đây là bệnh nhân ghép thận đầu tiên được phẫu thuật và tái tạo lại cả 2 bên vú bằng phác đồ phối hợp cùng kỹ thuật mới.

điều trị ung thư ung thư ung thư vú Bệnh viện K thuốc ung thư liên bang Nga thuốc chữa ung thư Pembroria thuốc ung thư của Nga thuốc ung thư Pembroria
