Thể thao

Thủ môn Man United mắc sai lầm kỳ lạ trận gặp Everton

Đăng Minh

(NLĐO) - Thủ môn Senne Lammens mắc lỗi khó tin ngay đầu trận Man United nhọc nhằn hạ chủ nhà Everton 1-0 ở vòng 27 Ngoại hạng Anh hôm 24-2 (giờ Hà Nội)

Thủ môn trẻ Lammens đã có tình huống xử lý khó hiểu chỉ 20 giây sau khi trận đấu giữa Man United và Everton bắt đầu, trong bối cảnh anh vừa được ca ngợi hết lời trước giờ bóng lăn.

Ngay sau pha giao bóng, người gác đền của Man United đã thực hiện đường chuyền đưa bóng thẳng vào chân tiền đạo Thierno Barry bên phía đội chủ nhà.

Thủ môn Man United mắc sai lầm kỳ lạ trận gặp Everton - Ảnh 1.

Thủ môn Senne Lammens mắc sai lầm chỉ 20 giây sau khi trận đấu Man United với Everton bắt đầu.

Thủ môn Man United mắc sai lầm kỳ lạ trận gặp Everton - Ảnh 2.

Thủ môn Man United thực hiện đường chuyền thẳng vào chân Thierno Barry bên phía Everton ngay sau pha giao bóng. Ảnh: Sky Sports

May mắn cho "Quỷ đỏ" bởi tình huống này diễn ra cách khung thành khoảng 30 m và cú dứt điểm sau đó của tiền đạo người Pháp đi chệch khung thành.

Dù không dẫn đến bàn thua nhưng sai lầm khó tin của thủ thành Lammens vẫn khiến người hâm mộ "Quỷ đỏ" một phen hú vía.

Phản ứng trên mạng xã hội một CĐV viết: "Thủ thành Lammens khiến tim tôi tan vỡ!".

Người khác bình luận: "Thủ môn người Bỉ khiến tôi hoảng loạn suốt 15 phút đầu".

Thậm chí có ý kiến cho rằng thủ môn Man United đã có 3 pha xử lý bất ổn và "có lẽ cần đổi giày".

Sai lầm khó tin trong bối cảnh trước trận, tạm quyền Michael Carrick lại dành nhiều lời khen cho thủ môn sinh năm 2002. Nhà cầm quân người Anh đánh giá cao sự điềm tĩnh của Lammens và đã không ngần ngại so sánh anh với thủ môn huyền thoại Edwin van der Sar.

HLV tạm quyền Carrick nhấn mạnh: "Tôi thực sự ấn tượng với thủ thành Lammens. Từ phong thái, sự điềm tĩnh đến ngôn ngữ cơ thể, đó là những phẩm chất tôi muốn ở một thủ môn".

Chiến lược gia người Anh nhấn mạnh rằng đây là vị trí không dễ thích nghi nhưng Lammens đã hòa nhập nhanh và cho thấy sự tiến bộ rõ rệt.

Bất chấp sai lầm sớm nhưng Man United vẫn giành trọn 3 điểm với bàn thắng duy nhất được ghi bởi tiền đạo Benjamin Sesko ở phút 71.

Thủ môn Man United mắc sai lầm kỳ lạ trận gặp Everton - Ảnh 3.

Tiền đạo Benjamin Sesko ghi bàn sau khi vào sân từ băng ghế dự bị trong trận đấu thứ hai liên tiếp. Ảnh: PA

Thống kê cho thấy đây đã là lần thứ 3 tiền đạo Sesko vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn dưới thời HLV Michael Carrick. Trước đó, tiền đạo người Slovenia từng lập công ở phút bù giờ thứ 6 trận "Quỷ đỏ" hòa West Ham 1-1 và ghi bàn phút bù giờ thứ 4 giúp đội thắng Fulham 3-2.

Tiền đạo người Slovenia đã giúp Man Utd United giành được 7 điểm trong tháng này mà không hề đá chính một trận nào dưới thời tạm quyền Michael Carrick. 

Màn tỏa sáng mới nhất của Sesko giúp đội chủ sân Old Trafford kéo dài chuỗi bất bại dưới thời nhà cầm quân người Anh lên 6 trận, trong đó có 5 chiến thắng và 1 trận hòa.

Quan trọng hơn, kết quả trên sân Hill Dickinson đưa "Quỷ đỏ" vươn lên vị trí thứ 4 với 48 điểm, tạo khoảng cách 3 điểm so với Chelsea và Liverpool sau 27 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh.

Thủ môn Man United mắc sai lầm kỳ lạ trận gặp Everton - Ảnh 4.

Kết quả trận đấu trên sân Hill Dickinson giúp Man United vươn lên vị trí thứ 4, tức đủ điều kiện dự Champions League mùa sau. Ảnh: SunSport

Cựu HLV Man United Ruben Amorim bất ngờ được “vào sân” tại giải Serie A

Cựu HLV Man United Ruben Amorim bất ngờ được “vào sân” tại giải Serie A

(NLĐO) – Sự cố hy hữu trên truyền hình châu Âu khiến hình ảnh ông Ruben Amorim, cựu HLV Man United bị dùng nhầm ở giải Serie A.

CĐV Man United chết lặng vì VAR, “kế hoạch xuống tóc” đổ bể

(NLĐO) - CĐV Frank Illett chưa thể “xuống tóc” sau 500 ngày khi đội bóng con cưng Man United hòa vất vả West Ham 1-1 ở vòng 25 Ngoại hạng Anh rạng sáng 11-2.

Sesko ghi bàn phút bù giờ, Man United thoát hiểm tại London

(NLĐO) - Bàn thắng phút 90+6 của Benjamin Sesko giúp Man United giật lại 1 điểm từ tay chủ nhà West Ham, nối dài chuỗi trận bất bại của "Quỷ đỏ" với HLV Carrick

