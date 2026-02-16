Cựu HLV Man United Ruben Amorim bất ngờ được “vào sân” tại giải Serie A

Tình huống nhầm lẫn hiếm thấy liên quan đến cựu HLV Man United diễn ra ở phút 89 trận đấu giữa Cremonese và Genoa tại giải Serie A hôm 15-2.

Khi ấy, HLV Daniele De Rossi quyết định tung tân binh Alex Amorim vào sân thay cho Morten Frendrup. Tuy nhiên, thay vì hiển thị hình ảnh của cầu thủ vừa vào sân, cả hai đài truyền hình lớn là Sky và DAZN lại đưa lên màn hình bức ảnh HLV Ruben Amorim.

Hình ảnh về HLV Ruben Amorim bị hiển thị nhầm trên sóng truyền hình tường thuật trận đấu giữa Cremonese và Genoa hôm 15-2. Ảnh chụp màn hình

Điều đáng nói, bức ảnh này còn là hình ảnh cũ ông Ruben Amorim khoác áo Genoa thời còn thi đấu càng khiến khán giả thêm bất ngờ. Sai sót nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội với nhiều bình luận hài hước xen lẫn châm biếm.

Một số ý kiến cho rằng Alex Amorim chưa đủ nổi tiếng nên hệ thống nhận diện hình ảnh đã nhầm lẫn với người trùng họ.

Tuy nhiên, thực tế tiền vệ trẻ này lại là một trong những bản hợp đồng đáng chú ý của Genoa trong kỳ chuyển nhượng gần nhất.

Tiền vệ Alex Amorim của Genoa tại giải Serie A. Ảnh: Genoa.

Alex Amorim, sinh năm 2005, quốc tịch Brazil, chơi ở vị trí tiền vệ, được định giá khoảng 10 triệu euro. Anh không có mối quan hệ hộ hàng nào với HLV Ruben Amorim.

Sở hữu chiều cao 1,77 m, tiền vệ Alex Amorim gây ấn tượng nhờ khả năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp, nhãn quan chiến thuật tốt và kỹ năng rê dắt linh hoạt.

Anh cũng có thể chơi ở nhiều vị trí trên hàng công, đóng góp cả trong tấn công lẫn hỗ trợ phòng ngự.

Dù vậy, tại môi trường bóng đá Ý, Alex Amorim vẫn chưa có nhiều cơ hội ra sân. Việc chưa được biết đến rộng rãi phần nào lý giải cho sự nhầm lẫn hy hữu nói trên.

Ruben Amorim là một trong những HLV trẻ nổi bật của bóng đá châu Âu, gây tiếng vang khi giúp Sporting Lisbon vô địch Bồ Đào Nha và xây dựng lối chơi giàu bản sắc với hệ thống 3-4-3 linh hoạt. Khi tiếp quản Man United, nhà cầm quân sinh năm 1985 được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới tại Old Trafford, với triết lý pressing tầm cao, chuyển trạng thái nhanh và định hướng trẻ hóa lực lượng. Ông mạnh dạn trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, đồng thời nỗ lực tái thiết lối chơi cho đội bóng. Tuy nhiên, hành trình của chiến lược gia người Bồ Đào Nha tại Man United không đạt được như kỳ vọng. Đội bóng thi đấu thiếu ổn định, kết quả sa sút trong bối cảnh áp lực thành tích ngày càng lớn tại môi trường khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh. Sau chuỗi trận không đáp ứng yêu cầu, Man Utd đã quyết định sa thải Ruben Amorim vào đầu tháng 1, khép lại 14 tháng tại vị ở Old Trafford.



