Pháp luật

Thủ quỹ Co.op Rạch Miễu đánh lừa kế toán suốt 2 năm

HÀ NGUYỄN - TRẦN THÁI

(NLĐO) - Bằng chiêu thức dùng tiền mệnh giá thấp “ngụy trang” vào các cọc tiền lớn, thủ quỹ Co.op Rạch Miễu đã đánh lừa kế toán suốt 2 năm.

Ngày 23-3, TAND TPHCM tuyên án đối với Bùi Nhật Hằng (SN 1975) 20 năm tù; Trần Thị Kim Thanh (SN 1981; cùng quê TPHCM) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Đây là kết cục cho vụ án "Tham ô tài sản" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH MTV Sài Gòn Co.op Rạch Miễu (Co.op Rạch Miễu) kéo dài suốt 2 năm mà không bị phát hiện.

Thủ đoạn đánh tráo

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 8-2021 đến tháng 8-2023, bị cáo Bùi Nhật Hằng (thủ quỹ) đã lợi dụng kẽ hở trong việc kiểm đếm tiền mặt để chiếm đoạt tổng cộng 2,1 tỉ đồng của công ty. Để che giấu hành vi, Hằng đã thực hiện chiêu thức "kẹp thịt" đối với các cọc tiền trong két sắt.

Cụ thể, với các cọc tiền được quy ước là 20 triệu đồng (loại mệnh giá 20.000 đồng), Hằng chỉ để 2 tờ tiền thật ở hai đầu cọc, còn bên trong độn toàn bộ bằng các tờ tiền mệnh giá thấp như 500 đồng, 1.000 đồng hoặc 2.000 đồng. Thủ đoạn tương tự được áp dụng cho các mệnh giá 10.000 đồng và 5.000 đồng. Để qua mặt bộ phận kế toán, Hằng luôn sắp xếp các cọc tiền ngay ngắn trong két, hướng mặt tờ tiền thật ra phía ngoài để đánh lừa thị giác người kiểm kê.

Lỗ hổng quản lý

Hành vi phạm tội của Hằng diễn ra thuận lợi trong suốt 24 tháng được đánh giá là nhờ vào sự thiếu trách nhiệm của kế toán Trần Thị Kim Thanh. Dù có nhiệm vụ cùng thủ quỹ kiểm kê quỹ mỗi ngày, bà Thanh thừa nhận do lượng tiền mặt lưu thông tại siêu thị rất lớn (thường trên 2 tỷ đồng) nên đã chủ quan. Thay vì kiểm tra chi tiết từng tờ tiền, bà Thanh chỉ nhìn vào két sắt và kiểm đếm số lượng theo cọc rồi ký vào biên bản kiểm kê.

Thủ quỹ Co.op Rạch Miễu đánh lừa kế toán suốt 2 năm - Ảnh 1.

Hai bị cáo tại toà

Cũng theo hồ sơ vụ án, tại Co.op Rạch Miễu không có văn bản quy định cụ thể về quy trình kiểm kê quỹ tiền mặt hàng ngày mà chỉ thực hiện theo "thông lệ". Sự lỏng lẻo này đã tạo điều kiện để Hằng "rút ruột" ngân quỹ mỗi tuần từ 1-2 lần, mỗi lần từ 4 triệu đến 30 triệu đồng mà không bị phát hiện.

Về động cơ gây án, Hằng khai nhận do vay mượn tiền qua các ứng dụng trên mạng dẫn đến nợ nần chồng chất. Do bị các đối tượng đòi nợ liên tục, bị cáo đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của công ty để trả nợ xã hội, chi tiêu cá nhân và thậm chí là đầu tư vào các sàn giao dịch điện tử.

Vụ tham ô này chỉ bị phát hiện vào chiều ngày 26-8-2023, trong lúc kiểm kê đột xuất tại phòng quỹ, bà Đoàn Thị Hồng C. (kế toán trưởng) đã vô tình làm rơi một cọc tiền. Khi nhặt lên, bà phát hiện cọc tiền chỉ có 2 tờ mệnh giá thật ở hai đầu, bên trong toàn tiền mệnh giá nhỏ.

HĐXX nhận định hành vi của Hằng là đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm tài sản của đơn vị; buộc nộp 2,1 tỉ đồng khắc phục hậu quả vụ án. 

Đối với bị cáo Thanh, dù không có tư lợi nhưng sự thiếu trách nhiệm đã dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng, tuy nhiên do có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên được hưởng án treo để thể hiện tính khoan hồng của pháp luật.

Danh tính 2 "kiều nữ" ở Đà Nẵng lấy căn hộ cao cấp làm nơi hoạt động phi pháp

(NLĐO) – Công an Đà Nẵng triệt phá điểm mua bán ma túy trong căn hộ, bắt giữ 2 phụ nữ, thu 30 gram ketamine cùng nhiều tang vật.

Một cựu giám đốc trung tâm giám định y khoa bị khởi tố

(NLĐO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố 4 bị can trong vụ gian lận bảo hiểm, trong đó có một cựu giám đốc trung tâm giám định y khoa.

Bắt tạm giam nữ chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt hơn 14 tỉ đồng

(NLĐO) - Phần lớn các nạn nhân của người phụ nữ này là người thân quen, bạn bè, bà con, thiếu cảnh giác nên bị chiếm đoạt hơn 14 tỉ đồng.

