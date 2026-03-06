HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Thứ sáu "giông bão", VN-Index bốc hơi hơn 40 điểm

V.Vinh

(NLĐO) - Trái ngược với không khí hân hoan của các thị trường lớn trong khu vực châu Á, chứng khoán Việt Nam lại trải qua một ngày thứ sáu 6-3 đầy "giông bão"

Diễn biến thị trường chứng khoán ngày 6-3 mang đến sự hụt hẫng cho nhà đầu tư trong nước. Điểm gây nuối tiếc nhất là cú sập này xảy ra trong bối cảnh các thị trường tài chính khu vực đang đón nhận nhiều tín hiệu tích cực.

Nỗi buồn "ngược dòng" châu Á

Trong khi chứng khoán Việt Nam "đỏ lửa", các thị trường trọng điểm tại châu Á lại đồng loạt ghi nhận đà tăng trưởng vững chắc. 

Cụ thể, tại Trung Quốc, kết thúc phiên giao dịch cùng ngày, chỉ số Hang Seng của Hong Kong bứt phá mạnh mẽ 1,56%, Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 1,02%. 

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 cũng tăng 0,62%, trong khi KOSPI của Hàn Quốc giữ được sắc xanh nhẹ 0,02%...

Sự lạc quan đó hoàn toàn không xuất hiện tại thị trường trong nước. Ngay từ những phút đầu, áp lực bán đã chực chờ và nhanh chóng leo thang thành một đợt xả hàng trên diện rộng. 

Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, VN-Index rơi tự do 40,67 điểm (tương đương mức giảm 2,25%), lùi sâu về mốc 1.767,84 điểm.

Tình cảnh tương tự cũng diễn ra trên các sàn còn lại. HNX-Index giảm 3,95 điểm (-1,53%), về 253,64 điểm. Sàn UPCoM-Index giảm 1,12 điểm (-0,88%), xuống mức 126,78 điểm.

Tác nhân chính dẫn đến nhịp điều chỉnh sâu này bắt nguồn từ sự gãy đổ của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (blue-chips). Rổ VN30 kết phiên đánh mất tới 38,57 điểm (-1,99%), lui về 1.904,19 điểm. 

Rất nhiều tên tuổi lớn trong rổ này chịu áp lực bán rát, điển hình như FPT giảm 3,3%, MWG giảm 2,9%, MSN giảm 2,7%. Bên cạnh đó, dàn cổ phiếu ngân hàng trụ cột cũng suy yếu, ghì chân chỉ số chung như TCB (-2,3%), BID (-1,9%), CTG (-1,5%).

- Ảnh 2.

Cổ phiếu chứng khoán và dầu khí bị xả mạnh

Tuy nhiên, gây thất vọng nhất trong phiên hôm nay phải kể đến nhóm cổ phiếu chứng khoán. Đóng vai trò là nhóm nhạy cảm nhất với xu hướng chung, sắc đỏ rực và xanh lơ bao phủ diện rộng lên các công ty chứng khoán. Cổ phiếu SHS rớt 6,6%, VCI lao dốc 6,2%, SSI bốc hơi 6%, MBS giảm 5,3% và HCM cũng mất 4,7% giá trị.

Đồng cảnh ngộ, nhóm cổ phiếu năng lượng - dầu khí, vốn từng là "hầm trú ẩn" trong các phiên trước, nay cũng bị mang ra chốt lời quyết liệt. Tại rổ dịch vụ tiện ích, "ông lớn" ngành khí là GAS sụt giảm tới 6,3%. Làn sóng xả hàng lan rộng khắp cổ phiếu họ dầu khí khiến POS giảm 4,4%, OIL giảm 2,6%, PVC giảm 2,3%, PVS giảm 1,9% và PVD giảm 1,6%.

Dù bức tranh chung nhuốm màu ảm đạm, một điểm sáng nhỏ là sự phân hóa mạnh mẽ vẫn diễn ra ở các nhóm ngành ngách, cho thấy dòng tiền chưa hoàn toàn rời bỏ thị trường. Điển hình tại nhóm hóa chất, cổ phiếu DGC thể hiện sức mạnh đáng nể khi lội ngược dòng tăng 3%, đạt mức giá 73.1. Tại nhóm cổ phiếu bất động sản và xây dựng, trong khi KDH giảm 3,9%, thì NVL lại duy trì được sắc xanh nhẹ 0,9%, hay VCG tăng 1,8%.

Việc chỉ số giảm sốc đã kích hoạt một lượng lớn tiền mặt đứng ngoài nhảy vào bắt đáy, đẩy thanh khoản thị trường lên mức rất cao. Tổng giá trị giao dịch riêng trên sàn HoSE đạt mức "khủng" hơn 32.294 tỉ đồng. Đóng góp vào sức nóng này, rổ VN30 chiếm tới hơn 17.484 tỉ đồng giá trị chuyển nhượng.

Khép lại tuần giao dịch đầu tháng 3-2026 với một phiên "rơi tự do", tâm lý nhà đầu tư sẽ mang nặng nỗi âu lo trong 2 ngày nghỉ cuối tuần. Việc thị trường chứng khoán Việt Nam có lối đi ngược lại sự khởi sắc của chứng khoán châu Á đang đặt ra nhiều dấu hỏi về động lực phục hồi trong tuần tới.


