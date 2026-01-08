HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

“Thay tướng” có phải lời giải cho Man United?

Hoàng Hiệp - Ảnh: MANUTD

(NLĐO) - Cuộc khủng hoảng của Man United lúc này không nằm ở việc ai cầm quân mà là một chuỗi vấn đề mang tính hệ thống, kéo dài và ngày càng rõ rệt.

Ở vòng 21 Ngoại hạng, Man United đối đầu Burnley, đội bóng áp chót bảng xếp hạng với 11 trận liên tiếp không thể giành chiến thắng. Thế nhưng, kết quả hòa 2-2 một lần nữa cho thấy thực trạng đáng báo động của đội bóng thành Manchester.

“Thay tướng” có phải lời giải cho Man United? - Ảnh 1.

Vấn đề của Man United vẫn tồn tại sau khi Ruben Amorim bị sa thải

"Quỷ đỏ" kiểm soát thế trận, tung ra tới 30 cú sút nhưng chỉ ghi được 2 bàn và vẫn không thể bảo toàn lợi thế cho đến cuối trận. Đây không còn là câu chuyện của riêng Ruben Amorim, người vừa bị sa thải, hay Darren Fletcher trong vai trò tạm quyền. Dù được dẫn dắt bởi bất kỳ ai ở mùa giải này, Man United đều phòng ngự mong manh, dứt điểm kém hiệu quả, còn tâm lý thi đấu cực kỳ thiếu ổn định.

TIN LIÊN QUAN

Kể từ đầu tháng 11, nửa đỏ thành Manchester chỉ thắng 2 trong 10 trận đấu gặp các đối thủ thuộc nhóm 8 đội cuối bảng Premier League. Đáng chú ý, Man United lần lượt đánh rơi điểm trước 2 đội bóng đang chìm sâu trong nhóm xuống hạng là Wolves và Burnley.

Việc Fletcher ngay lập tức từ bỏ sơ đồ 3-4-3 của người tiền nhiệm để quay lại hàng thủ 4 người cũng không tạo ra khác biệt đáng kể. Tính tới thời điểm hiện tại, "Quỷ đỏ" chỉ mới giữ sạch lưới đúng 2 trận từ đầu mùa, con số quá thấp so với một đội bóng đặt mục tiêu cạnh tranh top đầu.

Vấn đề thứ hai, thậm chí còn nan giải hơn, nằm ở hàng công. Dưới thời Amorim, Man United chỉ ghi trung bình 1,4 bàn mỗi trận, tệ thứ hai trong số các HLV tại Old Trafford trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh. Fletcher có thể phần nào hài lòng khi Benjamin Sesko lập cú đúp đầu tiên trong màu áo CLB, nhưng việc cần tới 30 cú sút để ghi 2 bàn thắng cho thấy sự lãng phí cơ hội vẫn là "căn bệnh" chưa có lời giải.

“Thay tướng” có phải lời giải cho Man United? - Ảnh 2.

HLV tạm quyền Darren Fletcher sẽ tiếp tục dẫn dắt Man United ở cuộc chạm trán Brighton

Ban lãnh đạo Man United có thể đang cân nhắc những cái tên như Ole Gunnar Solskjaer hay Michael Carrick cho vị trí HLV tạm quyền tại Old Trafford đến hết mùa giải. Hiện tại, Darren Fletcher sẽ tiếp tục dẫn dắt "Quỷ đỏ" trong trận đấu sắp tới gặp Brighton ở FA Cup. Dù vậy, sự thay đổi người cầm quân sẽ chỉ mang lại cảm giác "giải pháp" nhất thời nếu không có những điều chỉnh sâu rộng hơn.

Điểm sáng hiếm hoi là sự xuất hiện của Shea Lacey, cầu thủ không được Amorim trọng dụng. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tiền vệ người Anh đã mang lại cảm giác khác biệt: táo bạo, trực diện và không sợ hãi. Đó là điều mà hàng công Man United thiếu suốt nhiều tháng qua. Nhưng một tài năng trẻ không thể là lời giải cho những vấn đề mang tính hệ thống.


Tin liên quan

Erling Haaland có bàn thứ 150, Man City trượt dài cuộc đua vô địch

Erling Haaland có bàn thứ 150, Man City trượt dài cuộc đua vô địch

(NLĐO) - Man City gây thất vọng não nề khi để Brighton chia điểm bằng trận hòa 1-1 ngay tại sân Etihad, tự làm khó mình trong cuộc đua vô địch với Arsenal.

Fulham đẩy Chelsea chìm sâu trong thất vọng

(NLĐO) – Chưa chính thức cầm quân nhưng tân HLV trưởng Liam Rosenior vẫn phải chứng kiến thất bại của Chelsea khi chạm trán Fulham ở trận derby London sáng 8-1.

Man United mất thắng trước Burnley, HLV tạm quyền Darren Fletcher kém vui

(NLĐO) – Kỷ nguyên "hậu Amorim" tại Man United khởi đầu không thật suôn sẻ khi "Quỷ đỏ" bất lực trên sân của đội xếp áp chót bảng Ngoại hạng – Burnley.

Man United Brighton FA Cup Darren Fletcher Burnley
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo