Man United mất thắng trước Burnley, HLV tạm quyền Darren Fletcher kém vui

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Man United mất thắng trước Burnley, HLV tạm quyền Darren Fletcher kém vui

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) – Kỷ nguyên "hậu Amorim" tại Man United khởi đầu không thật suôn sẻ khi "Quỷ đỏ" bất lực trên sân của đội xếp áp chót bảng Ngoại hạng – Burnley.

Hành quân đến sân Turf Moor của Burnley ở trận đầu tiên do HLV tạm quyền Darren Fletcher dẫn dắt, Man United được trông chờ sẽ có được một kết quả khả quan sau khi liên tục mất điểm ở 3/5 vòng đấu gần nhất. 

Băng ghế kỹ thuật không còn bóng dáng HLV Ruben Amorim song những vấn đề cũ của đội bóng thành Manchester vẫn chưa được giải quyết.

Man United mất thắng trước Burnley, HLV tạm quyền Darren Fletcher kém vui - Ảnh 1.

HLV tạm quyền Darren Fletcher khó hài lòng với kết quả cuối cùng

Burnley – đội đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng và không thắng suốt 11 trận – lại là bên nhập cuộc tốt hơn. Ngay phút 13, đội chủ nhà bất ngờ vươn lên dẫn trước trong tình huống đầy may mắn. Cú tạt bóng của Bashir Humphreys bật trúng chân hậu vệ trẻ Ayden Heaven đổi hướng bay thẳng vào góc xa, khiến thủ môn Lammens của Man United bó tay.

Man United mất thắng trước Burnley, HLV tạm quyền Darren Fletcher kém vui - Ảnh 2.

Bashir Humphreys vui mừng còn Ayden Heaven thất thần bởi bàn đá phản

Bàn thua sớm khiến Man United buộc phải đẩy cao đội hình. Dù kiểm soát bóng vượt trội, các pha lên bóng của đội khách vẫn thiếu tốc độ và sự sắc bén cần thiết. Cơ hội đáng kể nhất trong hiệp một đến ở giữa hiệp, khi Bruno Fernandes treo bóng chuẩn xác cho Benjamin Sesko đánh đầu, nhưng thủ môn Martin Dubravka đã cản phá thành công.

Man United mất thắng trước Burnley, HLV tạm quyền Darren Fletcher kém vui - Ảnh 3.

Lisandro Martínez (6) ghi bàn nhưng không được công nhận

"Quỷ đỏ" tưởng chừng đã gỡ hòa trước giờ nghỉ khi Matheus Cunha đánh đầu hướng khung thành, song Humphreys kịp thời phá bóng ngay trên vạch vôi. Ít phút sau, Lisandro Martínez đưa được bóng vào lưới Burnley từ một tình huống phạt góc, nhưng bàn thắng không được công nhận do chính anh phạm lỗi trong pha tranh chấp trước đó với Kyle Walker.

Man United mất thắng trước Burnley, HLV tạm quyền Darren Fletcher kém vui - Ảnh 4.

Benjamin Sesko lập cú đúp cho "Quỷ đỏ"

Sau giờ nghỉ, Man United gia tăng sức ép và sớm tìm được bàn gỡ. Phút 50, Bruno Fernandes tung đường chuyền tinh tế để Sesko dứt điểm chéo góc, quân bình tỉ số 1-1. Thế trận hoàn toàn nghiêng về đội khách, khi Fernandes sút bóng trúng cột dọc, còn Heaven lại bỏ lỡ khó tin với pha đánh đầu ra ngoài từ cự ly gần.

TIN LIÊN QUAN

Sức ép liên tục cuối cùng cũng mang lại kết quả. Phút 60, Sesko băng cắt dứt điểm cận thành, hoàn tất cú đúp sau đường căng ngang của Patrick Dorgu, giúp Man United lần đầu vươn lên dẫn trước.

Man United mất thắng trước Burnley, HLV tạm quyền Darren Fletcher kém vui - Ảnh 5.

Jaidon Anthony giật lại 1 điểm cho Burnley từ tay Man United

Tuy nhiên, kịch bản quen thuộc lại tái diễn với đội bóng áo đỏ. Phút 66, cầu thủ vào sân thay người Jaidon Anthony tung cú cứa lòng đẹp mắt bằng chân trái, gỡ hòa 2-2 cho Burnley. Những phút cuối, Man United vẫn có cơ hội giành trọn 3 điểm, đáng chú ý nhất là cú sút dội xà ngang của tài năng trẻ Shea Lacey.

Man United mất thắng trước Burnley, HLV tạm quyền Darren Fletcher kém vui - Ảnh 6.

Tài năng trẻ Shea Lacey suýt có cơ hội khẳng định mình

Chung cuộc hai đội chia điểm, kết quả không giúp Man United cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, trong khi Burnley nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 12.

Tin liên quan

Man United sa thải Ruben Amorim sau 14 tháng

Man United sa thải Ruben Amorim sau 14 tháng

(NLĐO) - Man United đã chính thức sa thải Ruben Amorim chiều 5-1, khép lại quãng thời gian 14 tháng đầy biến động của HLV người Bồ Đào Nha tại sân Old Trafford.

Man United hòa Leeds United, lỡ cơ hội vào tốp 4

(NLĐO) – Vừa để đội chót bảng Wolverhampton cầm hòa vòng đấu trước, Man United tiếp tục mất điểm trong chuyến làm khách tại sân Elland Road của Leeds United.

Man United lại đánh rơi chiến thắng tại Old Trafford

(NLĐO) – Thi đấu lấn lướt và tạo ra nhiều cơ hội, Man United vẫn bị Wolverhampton cầm hòa 1-1, không cải thiện được thứ hạng như mong muốn khi kết thúc lượt đi.

Man United Darren Fletcher vòng 21 Ngoại hạng Anh Burnley Benjamin Sesko Burnley 2-2 Man United
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo