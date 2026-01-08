Man United mất thắng trước Burnley, HLV tạm quyền Darren Fletcher kém vui

Hành quân đến sân Turf Moor của Burnley ở trận đầu tiên do HLV tạm quyền Darren Fletcher dẫn dắt, Man United được trông chờ sẽ có được một kết quả khả quan sau khi liên tục mất điểm ở 3/5 vòng đấu gần nhất.

Băng ghế kỹ thuật không còn bóng dáng HLV Ruben Amorim song những vấn đề cũ của đội bóng thành Manchester vẫn chưa được giải quyết.



HLV tạm quyền Darren Fletcher khó hài lòng với kết quả cuối cùng

Burnley – đội đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng và không thắng suốt 11 trận – lại là bên nhập cuộc tốt hơn. Ngay phút 13, đội chủ nhà bất ngờ vươn lên dẫn trước trong tình huống đầy may mắn. Cú tạt bóng của Bashir Humphreys bật trúng chân hậu vệ trẻ Ayden Heaven đổi hướng bay thẳng vào góc xa, khiến thủ môn Lammens của Man United bó tay.

Bashir Humphreys vui mừng còn Ayden Heaven thất thần bởi bàn đá phản

Bàn thua sớm khiến Man United buộc phải đẩy cao đội hình. Dù kiểm soát bóng vượt trội, các pha lên bóng của đội khách vẫn thiếu tốc độ và sự sắc bén cần thiết. Cơ hội đáng kể nhất trong hiệp một đến ở giữa hiệp, khi Bruno Fernandes treo bóng chuẩn xác cho Benjamin Sesko đánh đầu, nhưng thủ môn Martin Dubravka đã cản phá thành công.

Lisandro Martínez (6) ghi bàn nhưng không được công nhận

"Quỷ đỏ" tưởng chừng đã gỡ hòa trước giờ nghỉ khi Matheus Cunha đánh đầu hướng khung thành, song Humphreys kịp thời phá bóng ngay trên vạch vôi. Ít phút sau, Lisandro Martínez đưa được bóng vào lưới Burnley từ một tình huống phạt góc, nhưng bàn thắng không được công nhận do chính anh phạm lỗi trong pha tranh chấp trước đó với Kyle Walker.

Benjamin Sesko lập cú đúp cho "Quỷ đỏ"

Sau giờ nghỉ, Man United gia tăng sức ép và sớm tìm được bàn gỡ. Phút 50, Bruno Fernandes tung đường chuyền tinh tế để Sesko dứt điểm chéo góc, quân bình tỉ số 1-1. Thế trận hoàn toàn nghiêng về đội khách, khi Fernandes sút bóng trúng cột dọc, còn Heaven lại bỏ lỡ khó tin với pha đánh đầu ra ngoài từ cự ly gần.

Sức ép liên tục cuối cùng cũng mang lại kết quả. Phút 60, Sesko băng cắt dứt điểm cận thành, hoàn tất cú đúp sau đường căng ngang của Patrick Dorgu, giúp Man United lần đầu vươn lên dẫn trước.

Jaidon Anthony giật lại 1 điểm cho Burnley từ tay Man United

Tuy nhiên, kịch bản quen thuộc lại tái diễn với đội bóng áo đỏ. Phút 66, cầu thủ vào sân thay người Jaidon Anthony tung cú cứa lòng đẹp mắt bằng chân trái, gỡ hòa 2-2 cho Burnley. Những phút cuối, Man United vẫn có cơ hội giành trọn 3 điểm, đáng chú ý nhất là cú sút dội xà ngang của tài năng trẻ Shea Lacey.

Tài năng trẻ Shea Lacey suýt có cơ hội khẳng định mình

Chung cuộc hai đội chia điểm, kết quả không giúp Man United cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, trong khi Burnley nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 12.