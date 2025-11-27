HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Thu Trang "chê" Tiến Luật, sánh đôi "Trai nhảy" Ngọc Thuận

Minh Khuê

(NLĐO) – Diễn viên Ngọc Thuận trở lại điện ảnh sau 20 năm, sánh đôi cùng Thu Trang kể chuyện tình trong "Ai thương ai mến".

Nhà sản xuất phim "Ai thương ai mến" ngày 27-11 công bố sự trở lại của diễn viên Ngọc Thuận với vai cậu Khả - một thiếu gia giàu có ở miền Tây. Từ mối quan hệ giữa chủ nợ và con nợ, cậu Khả có tình cảm với Hai Mến do Thu Trang đảm nhận. Chuyện tình của họ bắt đầu từ những màn đối đáp hài hước rồi dần trở nên thấu hiểu, cảm thông và yêu nhau.

Đây là lần đầu tiên Ngọc Thuận hợp tác cùng Thu Trang trên màn ảnh rộng.

Thu Trang "chê" Tiến Luật, sánh đôi "Trai nhảy" Ngọc Thuận - Ảnh 1.

Ngọc Thuận trở lại màn ảnh rộng

Thu Trang "chê" Tiến Luật, sánh đôi "Trai nhảy" Ngọc Thuận - Ảnh 2.

Anh vào vai cậu Khả giàu có

Thu Trang "chê" Tiến Luật, sánh đôi "Trai nhảy" Ngọc Thuận - Ảnh 3.

Thu Trang "chê" Tiến Luật, sánh đôi "Trai nhảy" Ngọc Thuận - Ảnh 4.

Cậu Khả có tình cảm với Hai Mến (Thu Trang đóng)

Thu Trang "chê" Tiến Luật, sánh đôi "Trai nhảy" Ngọc Thuận - Ảnh 5.

Dù ban đầu cả hai là mối quan hệ chủ nợ và con nợ

Thu Trang "chê" Tiến Luật, sánh đôi "Trai nhảy" Ngọc Thuận - Ảnh 6.

Hai Mến là chị cả, gồng gánh gia đình sau khi cha mẹ qua đời do tai nạn

Video clip quảng bá phim

Ngọc Thuận tùng tạo ấn tượng với phim "Trai nhảy" nhưng sau phim này anh vắng bóng màn ảnh rộng và xuất hiện nhiều trong mảng phim truyền hình.

"Ngay khi đọc vài trang của kịch bản lúc thử vai, tôi đã nổi hết da gà vì nhân vật này. Tôi sống cùng nhân vật - mang theo cả lối nói chuyện, phong thái, tâm lý,... gần như 24/7 xuyên suốt quá trình quay và cả thời gian dài sau đó" – Ngọc Thuận chia sẻ.

Anh được đạo diễn Thu Trang lựa chọn nhờ khả năng nhập vai linh hoạt, phong thái phù hợp với hình tượng công tử miền Tây và đặc biệt là chiều sâu cảm xúc mà vai diễn đòi hỏi. Ngọc Thuận nói thêm rằng trong quá trình quay, đạo diễn Thu Trang không chỉ là bạn diễn mà còn là "người thầy" giúp anh nhập tâm vào nhân vật.

Diễn viên Tiến Luật cũng tham gia phim nhưng với vai chủ nợ của gia đình Hai Mến. "Tôi và anh Luật từng đóng vợ chồng, người yêu nhiều lần nên lần này muốn "đổi không khí". Tôi tin khán giả sẽ thích một dạng tương tác khác. Với phim này, tôi muốn đóng với trai đẹp" – Thu Trang hài hước nói.

Ngoài ra, phim còn có Chờ (Võ Điền Gia Huy đóng), Thương (Trâm Anh đóng), NSƯT Ngọc Hiệp, Trung Lùn…

Phim xoay quanh nhân vật Hai Mến – chị cả trong gia đình phải trở thành trụ cột cho các em sau khi cha mẹ qua đời do tai nạn. Hai Mến phải gánh chịu món nợ của gia đình. Trong hoàn cảnh khó khăn, cô phải chịu sứ ép từ chủ nợ Tư Biếc (NSƯT Ngọc Hiệp đóng), bị bắt bán nhà, quỳ gối dưới mưa… và các chủ nợ khác. Phim ra rạp từ 1-1-2026.

Thu Trang "chê" Tiến Luật, sánh đôi "Trai nhảy" Ngọc Thuận - Ảnh 7.

Diễn viên, đạo diễn Trung Lùn vai chủ nợ khác của nhà Hai Mến

Thu Trang "chê" Tiến Luật, sánh đôi "Trai nhảy" Ngọc Thuận - Ảnh 8.

Tiến Luật không còn sánh đôi cùng Thu Trang mà trở thành chủ nợ

 

Thu Trang, Đoàn Thiên Ân "đọ sắc" cùng Hồng của "Mưa đỏ"

Thu Trang, Đoàn Thiên Ân "đọ sắc" cùng Hồng của "Mưa đỏ"

(NLĐO) – Đông đảo dàn diễn viên mỹ nam, mỹ nữ của "Mưa đỏ", "Nụ hôn bạc tỷ", "Kính vạn hoa"… cùng các ca sĩ khác tụ hội giao lưu.

Vợ chồng Thu Trang – Tiến Luật, Lý Hải – Minh Hà đẹp đôi thảm đỏ

(NLĐO) – Vợ chồng diễn viên Thu Trang – Tiến Luật, Lý Hải – Minh Hà và nhiều diễn viên khác tụ hội trên thảm đỏ Liên hoan phim Việt Nam (LHP VN) lần thứ XXIV.

Thu Trang và Hồng Ánh "già nua" khác thường

(NLĐO) – Thu Trang cùng Hồng Ánh hóa thân hai chị em tạo hình "tóc bạc da mồi" trong phim "Ai thương ai mến".

