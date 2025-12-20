HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Thu Trang khẳng định không "ngán" Trấn Thành, Trường Giang

Bài-video clip: Minh Khuê

(NLĐO) – Thu Trang cho biết phim "Ai Thương ai Mến" của cô từ ban đầu đã không dự định chiếu Tết Nguyên đán, không phải vì né phim Trấn Thành, Trường Giang.

Đoàn phim "Ai Thương ai Mến" đã tổ chức giao lưu, giới thiệu phim vào tối ngày 20-12 tại TP HCM. Trong phim này, Thu Trang tiếp tục đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên chính. Đây là phim thứ hai cô đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ quan trọng sau thành công của "Nụ hôn bạc tỷ".

"Ban đầu, tôi cùng ê-kíp dự định làm phim "Nụ hôn bạc tỷ" phần 2 chiếu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Tuy nhiên, phần kịch bản chưa như mong đợi, chúng tôi liền chuyển sang làm phim "Ai Thương ai Mến". Phim này, chúng tôi cũng dự định chiếu từ dịp Giáng sinh đổ xuống Tết Dương lịch, không chiếu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Vì thế, những lời đồn rằng tôi vì né phim của Trấn Thành, Trường Giang nên dời lịch chiếu "Ai Thương ai Mến" sang Tết Dương lịch là không đúng" – Thu Trang trải lòng.

Thu Trang khẳng định không "ngán" Trấn Thành, Trường Giang - Ảnh 1.

Đoàn phim tổ chức "đám giỗ" theo kiểu miền Tây xưa trong buổi giao lưu, giới thiệu phim

Thu Trang khẳng định không "ngán" Trấn Thành, Trường Giang - Ảnh 2.

Thu Trang và bạn diễn Ngọc Thuận với tạo hình nhân vật

Thu Trang khẳng định không "ngán" Trấn Thành, Trường Giang - Ảnh 3.

Tiến Luật vào vai chủ nợ đi đòi nợ gia đình Hai Mến (Thu Trang đóng)

Thu Trang khẳng định không "ngán" Trấn Thành, Trường Giang - Ảnh 4.

Trâm Anh vai ba Thương

Thu Trang khẳng định không "ngán" Trấn Thành, Trường Giang - Ảnh 5.

Võ Điền Gia Huy

Thu Trang khẳng định không "ngán" Trấn Thành, Trường Giang - Ảnh 6.

Khả Như

Thu Trang khẳng định không "ngán" Trấn Thành, Trường Giang - Ảnh 7.

Dàn diễn viên trong phim

Thu Trang khẳng định không "ngán" Trấn Thành, Trường Giang - Ảnh 8.

Cô cũng nói thêm các dự án điện ảnh của mình quan trọng vẫn là phần kịch bản. Cô triển khai các dự án sớm nhưng phần kịch bản nào tốt, hoàn chỉnh trước thì ưu tiên thực hiện trước. Thêm vào đó, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, cô cũng tham gia đóng trong phim "Mùi phở" nên nếu làm phim ra dịp này để cạnh tranh thì thấy không công bằng cho nhà sản xuất tác phẩm mình góp mặt.

"Ai Thương ai Mến" là một tác phẩm thể loại hoàn toàn khác so với những dự án trước đây nên Trang và ê-kíp gặp không ít khó khăn" – Thu Trang thổ lộ. Cô cũng bị áp lực về doanh thu và chất lượng cho tác phẩm này nhưng là áp lực tích cực, tạo động lực tạo ra phim tốt phục vụ khán giả. Với riêng Thu Trang, đây là tác phẩm quan trọng, một cột mốc trong hành trình làm nghề.

Diễn viên Tiến Luật tại buổi giao lưu hài hước tâm sự anh luôn ủng hộ cho vợ phần lớn là ở mặt tinh thần. Bởi thời điểm phim "Ai Thương ai Mến" quay cũng trùng lúc phải tham gia concert "Anh trai vượt ngàn chông gai". Dẫu vậy, anh vẫn luôn dõi theo từng bước đi của vợ, bởi hiểu rõ đây là phim mà Thu Trang đã đặt vào đó rất nhiều kỳ vọng và tâm huyết.

Thu Trang khẳng định không "ngán" Trấn Thành, Trường Giang - Ảnh 9.

Đoàn phim giao lưu, giới thiệu về phim

Thu Trang khẳng định không "ngán" Trấn Thành, Trường Giang - Ảnh 10.

Thu Trang trải lòng về tâm huyết cho tác phẩm điện ảnh thứ hai do cô đạo diễn, đóng chính và kiêm luôn nhà sản xuất

Đoàn phim trải lòng tại giao lưu

Thu Trang khẳng định không "ngán" Trấn Thành, Trường Giang - Ảnh 12.

Tiến Luật ủng hộ tinh thần cho vợ

Thu Trang khẳng định không "ngán" Trấn Thành, Trường Giang - Ảnh 13.

Thu Trang và Trâm Anh - hai chị em Hai Mến và Thương trong phim

Thu Trang khẳng định không "ngán" Trấn Thành, Trường Giang - Ảnh 14.

Khả Như tham gia phim với vai Thắm

Thu Trang khẳng định không "ngán" Trấn Thành, Trường Giang - Ảnh 15.

NSƯT Ngọc Hiệp tiết lộ bị cuốn hút bởi kịch bản phim nên quyết định tham gia

Nữ diễn viên Trâm Anh – người đóng vai Thương, em gái của Hai Mến (Thu Trang điễn), cho biết cô đã nỗ lực nhiều cho vai diễn. Dưới sự hướng dẫn của Thu Trang, cô học hỏi được nhiều, nhất là những cảnh tình cảm cùng bạn diễn Võ Điền Gia Huy.

Trong khi đó, "Trai nhảy" Ngọc Thuận cho biết nhân vật cậu Khả là vai diễn giúp anh bước ra khỏi "vùng an toàn" quen thuộc. Đặc biệt, để nhập vai trọn vẹn, anh đã nỗ lực giảm 18kg trong vòng một tuần, cho thấy quyết tâm cao với phim.

Lấy bối cảnh miền Tây xưa, "Ai Thương ai Mến" kể câu chuyện về gia đình Hai Mến sau biến cố cha mẹ gặp nạn lật ghe qua đời. Hai Mến chấp nhận đi làm "con ở" cho gia đình cậu Khả để kiếm tiền trả nợ, lo cho em gái Thương và em trai Thiệt. Phim còn có các diễn viên: NSƯT Ngọc Hiệp, Khả Như… Tác phẩm có suất chiếu đặc biệt từ 31-12-2025 và khởi chiếu chính thức từ 1-1-2026.

    Thông báo