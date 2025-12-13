HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Thu Trang, Tiến Luật, Khả Như, Quang Tuấn quậy tung nóc "Sinh nhật triệu đô"

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) - Khi lòng tham chạm ngưỡng, con người có tìm được hạnh phúc? Vở kịch mang lại nhiều suy gẫm khi tiếng cười pha cùng nước mắt


Thu Trang, Tiến Luật, Khả Như, Quang Tuấn quậy tung nóc "Sinh nhật triệu đô" - Ảnh 1.

Khả Như và Quang Tuấn trong vở kịch "Sinh nhật triệu đô"

Tối 12-12, Sân khấu Thế Giới Trẻ đã phúc khảo vở kịch "Sinh nhật triệu đô", một vở diễn mới mang đậm hơi thở thời sự, tiếp nối mạch sáng tạo quen thuộc của sân khấu này: lấy những vấn đề nóng của đời sống xã hội làm chất liệu kịch tính để soi chiếu vào thân phận con người hôm nay.

Vở của tác giả Nguyễn Hữu Tiến có cái tên ban đầu là "Chạy ngay đi", do đạo diễn Tiến Luật dàn dựng, họa sĩ NSND Doãn Bằng thiết kế sân khấu.

Vở "Sinh nhật triệu đô" quy tụ dàn diễn viên giàu kinh nghiệm và có sức hút với khán giả trẻ: Tiểu Bảo Quốc, Thu Trang, Tiến Luật, Quang Tuấn, Khả Như, Huỳnh Phương, Thuận Nguyễn, Bá Nam, Thanh Huy…. Mỗi người một màu sắc, một cá tính diễn xuất, cùng tạo nên một bức tranh sân khấu đa thanh, sinh động.

Thu Trang, Tiến Luật, Khả Như, Quang Tuấn quậy tung nóc "Sinh nhật triệu đô" - Ảnh 2.

Thuận Nguyễn và Tiểu Bảo Quốc trong vở kịch "Sinh nhật triệu đô"

Lòng tham – mạch ngầm của bi kịch gia đình

Lấy bối cảnh xoay quanh một sinh nhật tưởng chừng là khoảnh khắc hạnh phúc, viên mãn nhưng nhanh chóng lật mở những mảng tối ẩn sâu trong tâm lý con người. Lòng tham, khi vượt qua ranh giới đạo đức, không chỉ dẫn đến những sai lầm cá nhân mà còn trở thành lực đẩy khiến các mối quan hệ gia đình rạn nứt, niềm tin bị phản bội và hạnh phúc đứng trước nguy cơ sụp đổ.

Điều đáng ghi nhận ở "Sinh nhật triệu đô" là thông điệp không lên gân, không áp đặt những phán xét đạo đức một chiều. Lòng tham trong vở không xuất hiện như một "tội lỗi tuyệt đối", mà được đặt trong những hoàn cảnh rất đời: áp lực mưu sinh, khát vọng đổi đời, nỗi sợ bị bỏ lại phía sau trong guồng quay vật chất. Chính sự "rất người" ấy khiến bi kịch trở nên thuyết phục và gần gũi.

Thu Trang, Tiến Luật, Khả Như, Quang Tuấn quậy tung nóc "Sinh nhật triệu đô" - Ảnh 3.

Những tình huống bi hài kịch rất hấp dẫn trong vở kịch "Sinh nhật triệu đô"

Kịch tính đan xen, tiếng cười và khoảng lặng

Vở diễn được xây dựng với nhịp điệu nhanh, các tình huống kịch đan xen liên tục, tạo nên sự xung đột hấp dẫn. Những mảng miếng hài duyên dáng, thế mạnh quen thuộc của sân khấu Thế Giới Trẻ được sử dụng vừa phải, giúp khán giả thư giãn nhưng không làm loãng chủ đề chính.

Sau tiếng cười là những khoảng lặng cần thiết, nơi nhân vật đối diện với chính mình, với những lựa chọn đã và đang đẩy họ ra xa mái ấm gia đình. Diễn xuất của dàn nghệ sĩ cho thấy sự ăn ý và tiết chế. Tiểu Bảo Quốc mang đến chiều sâu kinh nghiệm, trong khi Thu Trang, Tiến Luật, Khả Như hay Quang Tuấn, Thuận Nguyễn, Huỳnh Phương tạo nên những lớp nhân vật có biên độ tâm lý rõ nét, chuyển biến hợp lý theo diễn tiến câu chuyện.

Mỗi nhân vật, dù chính hay phụ, đều góp phần làm nổi bật thông điệp trung tâm: biết dừng lại đúng lúc chính là cách giữ gìn hạnh phúc.

Thu Trang, Tiến Luật, Khả Như, Quang Tuấn quậy tung nóc "Sinh nhật triệu đô" - Ảnh 4.

Các diễn viên nhận được lời khen ngợi của Hội đồng nghệ thuật Sở VHTT TP HCM trong vở kịch "Sinh nhật triệu đô"

Sân khấu thời sự – lựa chọn nhất quán của Thế Giới Trẻ

"Sinh nhật triệu đô" thêm một lần khẳng định hướng đi lâu nay của sân khấu Thế Giới Trẻ: bám sát đề tài thời sự, phản ánh những vấn đề mà công chúng đang quan tâm.

Từ câu chuyện gia đình, đồng tiền, giá trị sống đến những cám dỗ trong xã hội hiện đại, vở diễn cho thấy sân khấu kịch nói vẫn có khả năng đối thoại trực tiếp với đời sống, nếu biết chọn đúng chất liệu và cách kể chuyện phù hợp.

Ngoài việc giải trí, vở "Sinh nhật triệu đô" gợi mở cho khán giả những suy ngẫm về "điểm dừng" của tham vọng cá nhân, nơi con người cần tỉnh thức để không đánh đổi những giá trị bền vững nhất: tình thân và hạnh phúc gia đình.

Với cách tiếp cận gần gũi, tiết tấu hấp dẫn và thông điệp rõ ràng, vở diễn hứa hẹn sẽ tiếp tục thu hút đông đảo khán giả đến với Nhà hát Thế Giới Trẻ trong dịp chào đón năm mới.


