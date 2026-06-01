Thu Trang và Tiến Luật lần đầu thành vợ chồng, công bố "quý tử"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Thu Trang và Tiến Luật lần đầu thành vợ chồng, công bố "quý tử"

Minh Khuê

(NLĐO) - Thu Trang và Tiến Luật vào vai hai vợ chồng Diệp và Phát trong phim "Quý tử vượt giàu" do Nguyễn Quang Dũng đạo diễn.

Ngày 1-6, nhà sản xuất phim "Quý tử vượt giàu" tung poster đầu tiên của phim, hé lộ câu chuyện tình thân tràn ngập tiếng cười.

Thu Trang và Tiến Luật lần đầu thành vợ chồng, công bố "quý tử" - Ảnh 1.

Poster đầu tiên của phim, Thu Trang và Tiến Luật hóa thân vợ chồng Diệp - Phát, có con trai Phú Quý

Phim xoay quanh cặp vợ chồng Diệp - Phát và hành trình "dở khóc dở cười" khi cả hai cùng nuôi dạy cậu con trai tên Phú Quý. Với những tình tiết vui vẻ mang tính giải trí, phim dần mở ra góc nhìn đa chiều về tình thân, sự trưởng thành và khát khao được lắng nghe của cả cha mẹ lẫn con cái.

Đặc biệt, "Quý tử vượt giàu" đánh dấu lần đầu tiên Thu Trang và Tiến Luật đóng vai vợ chồng trên màn ảnh rộng sau nhiều lần cùng đóng chung một phim. Là một cặp đôi gắn bó hơn 15 năm ngoài đời và cũng có con trai, cả hai hứa hẹn tung hứng tự nhiên nhờ sự thấu hiểu được bồi đắp từ cả trải nghiệm sống lẫn kinh nghiệm diễn xuất.

Nhân vật Phú Quý do hai diễn viên Đình Dương và Hạo Khang thể hiện. Sinh năm 2015, Đình Dương sớm bộc lộ khả năng diễn xuất tự nhiên, biểu cảm linh hoạt qua loạt phim truyền hình và TVC quảng cáo. Trong khi đó, Hạo Khang sinh năm 2010, đã từng đóng phim: "Đất rừng Phương Nam" (2023) và "Con kể ba nghe" (2026).

"Quý tử vượt giàu" dự kiến ra rạp từ ngày 11-9.

Thu Trang và Tiến Luật lần đầu thành vợ chồng, công bố "quý tử" - Ảnh 2.

 

Tin liên quan

Trấn Thành, Văn Mai Hương… an ủi khi Thu Trang thất bại doanh thu!

Trấn Thành, Văn Mai Hương… an ủi khi Thu Trang thất bại doanh thu!

(NLĐO) - Nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên Thu Trang đăng tải tâm thư khi phim "Ai Thương ai Mến" chính thức rời rạp với doanh thu chưa chạm kỳ vọng.

Thu Trang và lựa chọn làm phim tử tế

(NLĐO) - Cách Thu Trang làm phim bằng sự kiên nhẫn và tôn trọng cảm xúc người xem thông qua "Ai thương ai mến".

Khả Như, La Thành, Trương Minh Thảo… nhập hội với Thu Trang!

(NLĐO) - Phim "Ai thương ai mến" của Thu Trang công bố thêm ba diễn viên "chốt sổ": Khả Như, La Thành và Trương Minh Thảo.

Thu Trang Tiến Luật vợ chồng màn ảnh Quý tử vượt giàu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo