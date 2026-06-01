Thu Trang và Tiến Luật lần đầu thành vợ chồng, công bố "quý tử"

Ngày 1-6, nhà sản xuất phim "Quý tử vượt giàu" tung poster đầu tiên của phim, hé lộ câu chuyện tình thân tràn ngập tiếng cười.

Poster đầu tiên của phim, Thu Trang và Tiến Luật hóa thân vợ chồng Diệp - Phát, có con trai Phú Quý

Phim xoay quanh cặp vợ chồng Diệp - Phát và hành trình "dở khóc dở cười" khi cả hai cùng nuôi dạy cậu con trai tên Phú Quý. Với những tình tiết vui vẻ mang tính giải trí, phim dần mở ra góc nhìn đa chiều về tình thân, sự trưởng thành và khát khao được lắng nghe của cả cha mẹ lẫn con cái.

Đặc biệt, "Quý tử vượt giàu" đánh dấu lần đầu tiên Thu Trang và Tiến Luật đóng vai vợ chồng trên màn ảnh rộng sau nhiều lần cùng đóng chung một phim. Là một cặp đôi gắn bó hơn 15 năm ngoài đời và cũng có con trai, cả hai hứa hẹn tung hứng tự nhiên nhờ sự thấu hiểu được bồi đắp từ cả trải nghiệm sống lẫn kinh nghiệm diễn xuất.

Nhân vật Phú Quý do hai diễn viên Đình Dương và Hạo Khang thể hiện. Sinh năm 2015, Đình Dương sớm bộc lộ khả năng diễn xuất tự nhiên, biểu cảm linh hoạt qua loạt phim truyền hình và TVC quảng cáo. Trong khi đó, Hạo Khang sinh năm 2010, đã từng đóng phim: "Đất rừng Phương Nam" (2023) và "Con kể ba nghe" (2026).

"Quý tử vượt giàu" dự kiến ra rạp từ ngày 11-9.