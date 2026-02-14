Trấn Thành, Văn Mai Hương… an ủi khi Thu Trang thất bại doanh thu!

Thu Trang thừa nhận tác phẩm thứ hai do cô đạo diễn thất bại doanh thu

Tối ngày 13-2, Thu Trang đăng tải tâm thư lên trang cá nhân. Cô cho biết vẫn đang miệt mài quay hình tại Vũng Tàu (nay là TP HCM) ở những ngày cuối năm tất bật. Đứng trước biển, cô có dịp nhìn lại tất cả - một cách bình tâm và chân thật nhất với chính mình.

Thu Trang trải lòng qua tâm thư

"Khi "Ai Thương ai Mến" chính thức rời rạp, Trang biết một hành trình đã khép lại. Trang vui vì mình và ê-kíp đã đi đến tận cùng của sự cố gắng, đã dốc hết tâm sức cho đứa con tinh thần này. Nhưng nói không buồn thì không đúng. Trang chạnh lòng khi bộ phim chưa chạm được đến kỳ vọng về doanh thu như mong đợi" - Thu Trang chia sẻ.

Cô nói thêm là người "đứng mũi chịu sào" cho dự án, nghĩ bản thân cần nhìn thẳng vào sự thật.

Kết quả như thế nào, cô xin nhận trách nhiệm như thế. Không phải vì hoàn cảnh, không phải vì thị trường, mà trước hết là vì năng lực của cô vẫn còn những điều chưa trọn vẹn.

Làm nghề sáng tạo, không phải lúc nào cố gắng cũng đồng nghĩa với thành công. Cô hiểu khán giả bỏ thời gian, tiền bạc và niềm tin để ra rạp, bản thân phải có trách nhiệm với sự tin yêu đó.

"Thú thật, có những khoảnh khắc Trang buồn. Nhưng buồn không phải để than trách, mà để tự hỏi mình còn thiếu điều gì. Những lời góp ý - dù nhẹ nhàng hay thẳng thắn, Trang đều đọc và suy ngẫm. Có thể bộ phim chưa chạm được đến số đông nhưng Trang tin rằng mỗi lần vấp ngã là một lần mình trưởng thành hơn trong nghề" - Thu Trang bày tỏ.

Nhiều đồng nghiệp, bạn bè an ủi cô

Cô khẳng định vẫn là một người làm nghề với tất cả sự nghiêm túc và lòng biết ơn khán giả. Những trải nghiệm như thế này nhắc cô phải học nhiều hơn, kỹ hơn, sâu hơn, để lần sau khi trở lại, có thể mang đến cho mọi người những tác phẩm trọn vẹn hơn.

Điều cô trân quý nhất sau hành trình này không phải là con số, mà là sự quan tâm của khán giả. Những ai đã đi xem phim, những ai đã động viên và cả thẳng thắn góp ý - tất cả đều cho cô thêm động lực để tiếp tục cố gắng và hoàn thiện hơn, để không phụ sự tin yêu đó.

Thu Trang trong vai Mến phim "Ai Thương ai Mến"

Cô đóng vai từ trẻ đến già

"Hành trình phía trước chắc chắn còn nhiều thử thách, nhưng Trang tin chỉ cần mình làm nghề bằng sự tử tế và trách nhiệm, khán giả sẽ luôn nhìn thấy điều đó. Thương và biết ơn rất -nhiều!" – Thu Trang kết luận

Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ đồng cảm và động viên Thu Trang. Trong đó, Trấn Thành bình luận: "Chia sẻ cùng bạn! Bạn là 1 người dũng cảm! Làm lại tác phẩm mới thôi! Ủng hộ tinh thần bạn tôi!".

Ca sĩ, diễn viên Văn Mai Hương động viên: "Chị ơi cố lên!", diễn viên Kiều Linh bày tỏ: "Chị tin với trái tim làm nghề nghiêm túc và biết ơn khán giả như em, những điều đẹp nhất vẫn còn ở phía trước. Thương và luôn ủng hộ hai em!"…

Phim "Ai Thương ai Mến" do Thu Trang đạo diễn, làm sản xuất và tham gia diễn xuất. Phim ra rạp dịp Tết Dương lịch 2026. Theo thống kê của trang Box Office Vietnam, phim thu về hơn 28 tỉ đồng. Tác phẩm đã không còn ra rạp và với mức doanh thu này thì chưa thể hoàn vốn.